"En Ibiza faltan tiendas": la queja que impulsa compras online en las rebajas

Las calles más comerciales de Vila eran este miércoles 7 de enero un ir y venir de gente entrando y saliendo de tiendas, confirmando así el arranque oficial de las rebajas de invierno. Ni el frío ni el hecho de que sea un día laborable frenaron a quienes salieron a buscar gangas.

Desde Santa Eulària, Vera y María Djergovic llegaron "preparadas para la guerra", aunque reconocen que no están viendo "muchos chollos". Su conclusión, tras haber vivido antes en Asturias, resume una sensación compartida por parte de algunos consumidores: “En Ibiza, en general, faltan tiendas”. Por eso, cuentan, a veces optan por rebajas en la Península o por comprar online.

Samuel Lucena y Melania Pérez, en la avenida de Bartomeu Roselló. / Maite Alvite

Laura Freiría y su madre, Montse González, se desplazaron desde Sant Jordi expresamente "para ir de rebajas". Laura llevaba una lista clara —"una chaqueta, un perfume, un pijama y unas zapatillas"— y sus primeras compras fueron en Pull&Bear: "una sudadera y un pantalón", un regalo de Reyes atrasado. Calculan que entre las dos gastarán unos 200 euros en esta jornada. Eso sí, Laura se queja de que "siempre ponen ropa de temporadas anteriores" y admite que, antes de comprar productos caros en tienda física, mira precios online y, si son más bajos, compra por esa vía.

También Samuel Lucena y Melania Pérez llegaron temprano tras comparar precios el 5 de enero. "Algunas de las cosas que nos interesaban ya no están, y eso que hemos llegado a las 10 de la mañana", señala Samuel, que recorrió comercios de la avenida de Bartomeu Roselló y se encontró con unas rebajas menos llamativas de lo esperado: "La mayoría de los descuentos van del 30% al 40%; no he visto nada del 50%".