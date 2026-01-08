Puerto de Ibiza: 3,4 millones de euros para reparar deficiencias en la construcción del dique de es Botafoc

El hormigón deficiente que fue empleado en la construcción del dique de es Botafoc obliga a la Autoridad Portuaria de Balears (APB) a encargar unas obras de reparación de las deficiencias del muro, que salen a concurso con un presupuesto inicial de 3,4 millones de euros (sin IVA). La APB ya adjudicó estos trabajos en 2019, entonces por un millón de euros, pero el parón de las obras por la covid y el posterior encarecimiento de los materiales provocaron que la adjudicataria renunciara al contrato.

Así, la reparación de la parte exterior del dique acumula ya más de seis años de retraso, tras todos los infortunios surgidos después de la adjudicación de su reparación a la constructora Copcisa, en junio de 2019. No obstante, el origen del problema se remonta a la construcción inicial de la infraestructura, a principios de siglo, que corrió a cargo de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Dragados-Drace-Aglomsa, con un coste de 49 millones de euros.

Estado del espaldón del dique de es Botafoc. / J.A. Riera / JA RIERA

Poco después de su inauguración, en abril de 2003, se detectaron una serie de daños y patologías en el espaldón vertical del dique, «consistentes en la progresiva pérdida del recubrimiento de hormigón en la zona de barlovento, de forma que las armaduras quedaban totalmente expuestas a la acción de la fuerte corrosión existente por el ambiente marino», según consta en la memoria de las nuevas obras que salen a licitación. Con el paso del tiempo, los efectos se han agravado y son claramente visibles desde el mar al entrar en el puerto de Ibiza, con la imagen de toda la estructura oxidada que ha quedado al descubierto.

Ensayos para analizar el estado de la estructura

¿Qué había pasado para que se fuera perdiendo toda la capa exterior? La APB encargó una serie de ensayos a Composan, una empresa especializada en pavimentos industriales e impermeabilizaciones, para analizar el estado del dique. Posteriormente, la evaluación se amplió con un informe específico sobre las patologías del hormigón empleado en la construcción del dique, que corrió a cargo del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), dependiente del Ministerio de Fomento.

Las conclusiones del Cedex fueron contundentes: las anomalías se debían a «la baja calidad del hormigón». De esta manera, la APB inició un litigio tanto contra la UTE Dragados-Drace-Aglomsa como contra la empresa que llevó a cabo la asistencia técnica en el control de las obras, Intemac, a las que reclamaba el coste de reparación de los daños, estimado en un millón de euros. Una portavoz de la APB indicó ayer que este proceso ya ha concluido y que la constructora se ha hecho cargo de la indemnización.

Intervención fallida

Mientras la APB aún trataba de resolver el litigio con la UTE Dragados-Drace-Aglomsa, en junio de 2019 adjudicaron las obras de acondicionamiento y mejora del espaldón del dique de Botafoc a Copcisa, con un presupuesto de un millón de euros. Sin embargo, aquel contrato derivó en un nuevo quebradero de cabeza.

Apenas iniciados los trabajos en el muro, estos tuvieron que interrumpirse con la irrupción de la covid. Cuando trataron de reanudarse, a mediados de 2020, la empresa adjudicataria se encontró con que los precios de los materiales de construcción se habían disparado, aún más, a causa de la invasión rusa de Ucrania, según se adujo en su momento.

Este encarecimiento de los costes pareció resolverse tras una modificación del presupuesto del contrato con Copcisa, en julio de 2021, que se incrementó hasta superar los 1,5 millones de euros. Sin embargo, la constructora desistió de continuar con el proyecto, con el argumento de que los trabajos necesarios para arreglar los defectos del dique eran de mayor envergadura que los previstos inicialmente.

Detalle de las deficiencias en el espaldón exterior del dique. / J.A.C.

Finalmente, en abril de 2023, Copcisa y la APB formalizaron la renuncia, con el pago de los trabajos llevados a cabo hasta ese momento. De esta manera, el ente portuario volvía al punto de partida y se veía obligado a redactar un nuevo concurso público, con unos precios muy superiores a los de 2019.

Finalmente, a finales de diciembre salieron a licitación las obras de acondicionamiento y mejora del paramento exterior del dique de es Botafoc, en esta ocasión por 3,4 millones de euros (sin IVA), triplicando el precio del contrato inicial de 2019. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 2 de febrero para presentar sus ofertas. De no surgir imprevistos, los trabajos deberían estar finalizados en un plazo de 10 meses, una vez adjudicados.

Refuerzo estructural

La APB ya llevó a cabo en 2024 unas obras de envergadura en el dique de es Botafoc, con una inversión de 11,3 millones de euros. No obstante, en aquella ocasión se trató de un refuerzo en la cimentación, después de que se detectaran algunos daños en inspecciones submarinas. Para garantizar la estructura, se recolocó una nueva capa de protección con bloques de mayor volumen que los anteriores y de hasta 20 toneladas.