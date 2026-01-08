El PSOE pide la dimisión del presidente del Consell de Ibiza, que "deberá sentarse en el banquillo de acusados" por el caso de 'La Vida Islados'

El PSOE de Ibiza ha exigido este jueves la dimisión del presidente del Consell, Vicent Marí, después de que dos autos de la Audiencia Provincial de Palma ordenen, parcialmente, la continuación del proceso judicial abierto a raíz de la campaña publicitaria 'La Vida Islados', contratada en plena pandemia del covid. Estas resoluciones estiman que Marí no cometió irregularidades por recurrir a un procedimiento de emergencia para resolver esta contratación, pero resuelven que deberán dilucidarse en un juicio oral el resto de responsabilidades de las que le culpabilizaron el PSOE y la interventora del Consell, Marian Tur: un supuesto trato de favor a la empresa Fuera de Escena S.L., así como acoso laboral y coacciones contra esta funcionaria.

Hace un año, el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza ordenó el sobreseimiento provisional de este caso, pero tanto el PSOE como la interventora recurrieron la decisión. Este jueves se han dado a conocer los autos de la Audiencia Provincial que resuelven los recursos, aunque la interpretación de los mismos difiere radicalmente en función de las partes: el Consell y el PSOE.

Para el equipo de gobierno del PP en el Consell, la justicia confirma que Vicent Marí actuó correctamente al contratar la campaña por la vía de urgencia, en un momento en que el parón de la actividad económica por el covid, a su juicio, justificaba medidas extraordinarias para reactivar la economía. Respecto a la reapertura del procedimiento judicial, el Consell asegura en un comunicado que se debe «únicamente» a «esclarecer parte de la documentación posterior a la adjudicación del contrato».

En cambio, para la portavoz del PSOE en el Consell, Elena López, la Audiencia Provincial observa que existen «indicios suficientes» para seguir con la causa y que obligarán a sentar a Marí en el banquillo de los acusados, tal y como ha subrayado leyendo el auto: "Si las relaciones personales existentes entre el señor Vicent Marí y las personas que formaron parte de Fuera de Escena S.L. tuvieron o no relación directa con la adjudicación del contrato, será una cuestión a dilucidar en el seno del juicio oral".

La campaña 'La Vida Islados' supuso una inversión de 250.000 euros, de los que 170.000 se destinaban al trabajo de la productora Fuera de Escena S.L., que fue contratada como promoción turística excepcional de cara al verano de 2020. En ese momento, la administradora única de Fuera de Escena S.L. era una exconcejala de Santa Eulària, que había formado parte del equipo de gobierno en la época en que Vicent Marí fue alcalde de ese municipio (2007-2011).

Marian Tur, que entonces era viceinterventora del Consell, puso reparos a esa contratación, alegando que no se justificaba ni la vía de emergencia ni una contratación directa sin concurso. Tur acabó denunciando a Vicent Marí por un supuesto delito de coacciones y de acoso laboral que, tras la suspensión parcial del sobreseimiento, ahora se deberá dirimir en el procedimiento judicial.

La exconcejala cesó de su cargo en la empresa, que pasó a ser propiedad de su pareja, en septiembre de 2020, cuando el PSOE ya se había presentado como acusación particular contra Vicent Marí. Previamente, el caso se había abierto a raíz de una denuncia anónima presentada en la extinta Oficina Anticorrupción creada por el anterior Ejecutivo autonómico de Francina Armengol.

«Voladura controlada»

Tras hacerse públicos los autos de la Audiencia Provincial, Elena López ha ofrecido una rueda de prensa en la tarde del jueves, a la que ha asistido arropada por el conseller y secretario general de los socialistas de la isla, Víctor Torres, la portavoz del PSOE en el Parlament balear, Pilar Costa, y la diputada nacional Milena Herrera. Los socialistas han aprovechado para recordar que el año pasado, cuando el Juzgado de Instrucción de Ibiza ordenó el sobreseimiento provisional del caso, Marí compareció "acompañado de todos los alcaldes y dirigentes del PP". En cambio, ahora se limita a reaccionar "con un comunicado" a primera hora de la tarde que, para Pilar Costa, ha sido "una voladura controlada" del caso.

Elena López, durante su comparecencia. / Vicent Marí.

«Vicent Marí se atrevió a afirmar que [las denuncias por 'La Vida Islados'] eran un montaje del PSOE y de la Oficina Anticorrupción para cargarse a un rival político, pero estas declaraciones han quedado desmentidas por los hechos», ha incidido López. La portavoz socialista también ha querido mostrar su solidaridad con la interventora del Consell y ha anunciado que su partido continuará como acusación particular en este procedimiento judicial.

López ha indicado que su partido respeta «absolutamente el procedimiento judicial y la presunción de inocencia», pero ha apelado a la responsabilidad política e institucional para pedir la dimisión de Marí: "La máxima institución de Ibiza no puede estar presidida por una persona que deberá sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio por presuntos delitos de corrupción y coacciones a la interventora".