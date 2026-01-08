Un patrulla de la Policía Local de Ibiza estrella su coche en Vara de Rey al acudir a salvar la vida de una mujer

Un coche de la Policía Local de Ibiza ha sufrido un accidente este mediodía en Vara de Rey, donde se ha empotrado contra la valla que impide el acceso de los vehículos al paseo. El coche policial circulaba a gran velocidad y con las sirenas encendidas, según relatan testigos presenciales del suceso. Aunque al principio parecía tratarse de una persecución, el incidente se ha producido mientras los agentes acudían a una emergencia sanitaria. En concreto, a salvar una vida.

Según testigos presenciales, el ruido de un frenazo seguido de un gran golpe hizo que las personas que transitaban por la zona se llevaran las manos a la cabeza sin comprender lo sucedido. Algunas, incluso, chillaron del susto. Tras el impacto, del vehículo bajaron dos policías que salieron corriendo hacia la farmacia de Vara de Rey, desfibrilador en mano, para atender a una mujer que, según les habían comentado en un aviso, parecía estar sufriendo un problema de corazón.

Al llegar, los trabajadores de la botica les indicaron rápidamente que la persona que necesitaba ayuda era una de sus compañeras. Les explicaron que era una de las farmacéuticas, que se había desmayado tras sentirse muy indispuesta.

Un coche de la Policía Local de Ibiza se empotra contra las vallas del paseo de Vara de Rey / DI

Una de las testigos presenciales que ha dado parte a este diario, Inés de la Puerta, relatado que la escena fue “impactante y heroica”. “Al principio parecía una persecución, pero enseguida vimos a los policías correr hacia la farmacia con el desfibrilador. Han puesto su vida en peligro para salvar otra”, destaca. Según su testimonio, los hechos ocurrieron en cuestión de segundos: los efectivos policiales llegaron sobre las 14.20 horas y la ambulancia se presentó en el lugar a las 14.34 horas.

Una empleada de la farmacia ha confirmado que, en un primer momento, la Policía había recibido el aviso de que se trataba de una persona mayor en apuros, aunque finalmente la persona auxiliada fue una de las empleadas del establecimiento, que sufrió un fuerte malestar antes de perder el conocimiento.

El accidente no tuvo consecuencias graves. A pesar del fuerte golpe, el vehículo policial no ha ocasionado derrames ni supuesto ningún peligro. Ninguno de los agentes, además, resultó herido. La rápida actuación de los policías y de los servicios sanitarios permitió atender la emergencia con rapidez, en una intervención que varios testigos han calificado de impactante.