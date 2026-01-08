Un patrulla de la Policía Local de Ibiza estrella su coche en Vara de Rey al acudir a una emergencia sanitaria

Un coche de la Policía Local de Ibiza, que circulando a gran velocidad y con las sirenas activadas, ha sufrido un accidente este mediodía en Vara de Rey, donde se ha empotrado contra la valla del paseo. Aunque al principio parecía tratarse de una persecución, el incidente se ha producido mientras los agentes acudían a una emergencia sanitaria.

Según testigos presenciales, el coche circulaba a gran velocidad y un ruído de frenos seguido de un gran golpe hizo que las personas que transitaban por la zona se llevaran las manos a la cabeza sin comprender lo sucedido. Tras el impacto, del vehículo bajaron dos policías que salieron corriendo hacia la farmacia de Vara de Rey, desfibrilador en mano, para atender a una farmacéutica que se habría desmayado tras sentirse muy indispuesta. Los trabajadores del establecimiento les indicaron rápidamente que la persona que necesitaba ayuda era una de sus compañeras.

Un coche de la Policía Local de Ibiza se empotra contra las vallas del paseo de Vara de Rey / DI

Una de las testigos presenciales que ha dado parte a este diario, Inés de la Puerta, ha relatado que la escena fue “impactante y heroica”. “Al principio parecía una persecución, pero enseguida vimos a los policías correr hacia la farmacia con el desfibrilador. Han puesto su vida en peligro para salvar otra”, ha explicado. Según su testimonio, los hechos ocurrieron en cuestión de minutos: los efectivos policiales llegaron sobre las 14.20 horas y la ambulancia se presentó en el lugar a las 14.34 horas.

Una empleada de la farmacia ha confirmado que, en un primer momento, la Policía había recibido el aviso de que se trataba de una persona mayor en apuros, aunque finalmente la persona auxiliada fue una de las empleadas del establecimiento, que sufrió un fuerte malestar antes de perder el conocimiento.

El accidente no tuvo consecuencias graves. El golpe del vehículo policial no ha provocó derrames ni supuesto ningún peligro, y no se registraron más personas heridas. La rápida actuación de los agentes y de los servicios sanitarios ha permitido atender la emergencia con rapidez, en una intervención que varios testigos han calificado de impactante.