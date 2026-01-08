Nuevo oncólogo para el hospital de Ibiza

El Área de Salud de Ibiza y Formentera incorpora a la plantilla del servicio de Oncología médica un nuevo facultativo, el doctor Hernán Rodríguez Montani, procedente del hospital de la Marina Baixa de Vila Joiosa (Alicante). Con esta contratación, el equipo vuelve a estar formado por cuatro oncólogos, destaca el hospital Can Misses, que tiene una plantilla de cinco especialistas en cáncer. Es decir, que aún falta contratar a uno.

La plantilla queda integrada ahora por el jefe de servicio, Carlos Rodríguez Franco, junto a Diego Iglesias Riera, Urbicio Pérez González y el recién incorporado Rodríguez Montani. Las asociaciones de enfermos de cáncer de las Pitiusas llevaban tiempo alertando de que la plantilla de Oncología se había quedado sólo con tres especialistas, lo que, denunciaban, estaba demorando las revisiones de los pacientes.

Más de 7.700 consultas este año

Según información brindada por el Área de Salud de Ibiza y Formentera, el servicio de Oncología médica ha atendido 7.723 consultas en 2025 en Can Misses, una cifra prácticamente estable respecto al año anterior, cuando se registraron 7.731 consultas. Del total del último año, los oncólogos realizaron 392 primeras consultas, lo que supone un incremento del 1,03% en comparación con 2024, cuando se contabilizaron 388 primeras visitas.

En cuanto a las consultas de seguimiento, el servicio registró 7.331 segundas o sucesivas en 2025, un dato muy similar al del año anterior, que fueron 7.343.

En el mismo comunicado, el gerente del Área de Salud, Eduardo Escudero, agradece el "compromiso y esfuerzo" del equipo de Oncología médica "durante estos meses de mayor exigencia", así como del resto de profesionales que han colaborado en la reorganización interna "para minimizar las bajas". Además, subraya el compromiso del Govern para adecuar la plantilla "a las necesidades actuales y a la demanda asistencial", con el objetivo de "seguir incorporando oncólogos y fidelizar a la plantilla".