New Moves recauda 5.235 euros para Ibiza In y la lucha contra el cáncer metastásico

La localidad de Sant Antoni ha acogido este jueves la entrega del cheque solidario de la sexta edición de New Moves, un evento solidario que se ha consolidado como una cita imprescindible de la danza urbana.

El evento, incluido dentro del programa de las fiestas navideñas, se celebró los días 2, 3 y 4 de enero en el polideportivo de Ses Païsses, donde reunió a decenas de participantes en un programa completo de workshops de danza urbana impartidos por profesorado de reconocido prestigio a nivel nacional.

Carlos y Ana, responsables de la organización, han mostrado su satisfacción por la evolución del proyecto y por poder realizar, un año más, esta donación a través de la danza. Tal y como han recordado, New Moves nació en 2019 con la voluntad de acercar el baile a la ciudadanía y convertirlo en una herramienta de encuentro, inclusión y solidaridad en Sant Antoni. En este sentido, han querido agradecer especialmente la colaboración del Ayuntamiento de Sant Antoni, por la confianza depositada en el proyecto desde sus inicios y por el apoyo continuado a las iniciativas culturales y de danza en el municipio.

La organización también ha destacado el respaldo de los patrocinadores que han hecho posible esta sexta edición. Asimismo, han puesto en valor la colaboración de Tontea Ibiza, por la cesión del espacio para la fiesta de bienvenida y la donación íntegra de la recaudación obtenida en consumiciones, así como de Ibiza Ballon Art, responsable de la decoración de globos que llenó de energía la pista de baile, con una mención especial a Chefi, encargada de la ambientación.

Desde New Moves también han querido reconocer la implicación del profesorado —Alberto, Sheyla, Jose, Pauli, Leire y Montero— por compartir su talento y profesionalidad, así como el trabajo de Lara y Gerard, que "supieron captar la esencia del evento a través de sus cámaras".

Además, la organización ha querido destacar la labor de los medios de comunicación, por su apoyo y difusión del evento, y agradecer de manera muy especial la participación de todas las personas asistentes, así como el respaldo constante de familias, amistades y colaboradores que han acompañado el proyecto desde sus inicios.

Durante las clases abiertas y la rifa solidaria también se contó con la implicación de colaboradores como Ikebama, Ibiza Bagús, Carlos Genicio, La Casita de Mishu, restaurantes Sa Nansa y Es Mussol, cuya aportación ayudó a incrementar la recaudación final.

La edición de este año ha logrado recaudar un total de 5.235 euros, que se han destinado a las entidades Ibiza IN y Aecmm. Además, durante el desarrollo del evento también se llevó a cabo una recogida de alimentos a beneficio de Cáritas, que se entregó el mismo día de la celebración.