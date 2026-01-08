Multazo en Ibiza a un conductor de VTC por conducir drogado y captar clientes

Lo que debía ser un día normal de trabajo ha terminado saliéndole caro a un conductor de VTC en Ibiza. La Policía Local de Ibiza lo detectó mientras captaba clientes sin tener un servicio previamente solicitado, una práctica prohibida por la Ley de Transporte y que conlleva una propuesta de sanción de 1.001 euros.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que al realizarle las pruebas correspondientes, los agentes comprobaron que el conductor circulaba bajo los efectos de estupefacientes y que, además, llevaba más drogas consigo. Acto seguido, procedieron a la retirada e inmovilización del vehículo, una sanción adicional de 1.000 euros y la pérdida de seis puntos del carné de conducir.

Desde la Policía Local de Ibiza recuerdan que "en la carretera no hay lugar para bromas cuando se trata de alcohol o drogas", ya que está en juego la seguridad propia y la del resto de usuarios. Un mensaje claro que han difundido a través de sus redes sociales, donde han asegurado que seguirán vigilantes para garantizar la seguridad vial en el municipio.