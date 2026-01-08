Una mujer denuncia que fue agredida por un borracho en un bar de Ibiza

El pasado sábado 3 de enero, a las 19.30 horas, se produjo una pelea en los alrededores de la cafetería Magic, ubicada en Platja d'en Bossa. Se originó, según la víctima, Sonia Díaz Cardona, cuando entró acompañada de su hermano, Iván, a comprar tabaco en el establecimiento. Aunque inicialmente no hubo ningún altercado, sí se originó a la salida, añade Díaz: "Había un hombre borracho sentado en una mesa de la terraza del local. Empezó a soltarme improperios y mi hermano le recriminó su actitud. A partir de ahí, el agresor se puso muy violento y me agarró fuertemente del antebrazo e incluso llegó a lanzarme un brick de vino".

Su hermano, al percatarse de los hechos, decidió intervenir para proteger a su hermana y se enzarzó con el agresor, quien le "rompió un dedo" en un momento de la disputa. Ante esta situación, Iván reaccionó y le propinó un puñetazo.

La situación fue a más. Sin embargo, "prácticamente nadie intervino en la pelea", una actitud que Díaz recrimina: "Tan solo un camarero del restaurante hizo algo para poner paz. El resto se quedó mirando o grabando la escena con sus móviles".

Alguien llamó a las autoridades para advertir de la pelea. Por ello, poco después se desplazaron hasta el lugar de los hechos dos patrullas de la Policía Nacional, con dos agentes en cada una de ellas.

"Parecía que los malos éramos nosotros"

La intervención de los agentes sirvió para disolver la reyerta. A pesar de ello, Díaz quedó decepcionada con la actuación policial y, en especial, con la decisión de no trasladar al agresor a los calabozos: "Parecía que los malos éramos nosotros y no el hombre que me atacó, que, según me explicaron, ya había protagonizado previamente dos altercados violentos en el mismo restaurante y, además, con un cuchillo en la mano".

Díaz añade que recriminó su actitud a los policías, especialmente a una agente: "Protesté mucho, ya que solamente se lo llevaron a comisaría para identificarlo porque no llevaba documentación en el momento de la pelea, y me dijeron que, si no había lesiones graves, no lo podían detener". Díaz añade: "Cuando escuché lo de las lesiones me enfadé y me indigné mucho. Le dije: "¿Para que lo detengan me tienen que hacer sangre o qué?. Y me respondió que sí".

Comisaría: "La actitud con los agentes no fue la más apropiada"

El enfado de Díaz aumentó con otra respuesta de la agente: "Soy ibicenca y me dijo que, si no me gustaban las leyes de España, que me fuese a otro país. Cuando dijo esto, le pedí el número de placa y no me lo facilitó". A pesar de las enérgicas quejas de Díaz, la Policía Nacional defiende la actuación de los agentes que intervinieron en la pelea: "Se siguió el procedimiento que debía seguirse. Cumplimos con la ley. No tomamos decisiones por gusto. Si no presentaban lesiones graves, no podíamos hacer más de lo que hicimos".

Además, la Policía Nacional afirma que "la actitud de Iván y Sonia no fue la más apropiada con los agentes". Y añade que "hay que tener en cuenta que fue un momento de mucha agitación y que les dirigieron comentarios bastante despectivos, como decirles que tenían 'un trabajo de mierda' o cuestionar por qué llevaban placa".

Prácticamente 48 horas después del altercado, Díaz acudió el pasado lunes 5 de enero al médico para que le examinaran las lesiones provocadas por el agresor. El diagnóstico fue de policontusiones. "Todavía me duele el brazo izquierdo y lo tengo hinchado y con moratones", explica Díaz, indignada.

"Pienso que la denuncia no servirá de nada"

Díaz denunció los hechos en la tarde del pasado lunes 5 de enero en las dependencias de la Policía Nacional en Ibiza. Lo hizo tras varios días de dudas y se muestra poco optimista con el resultado: "Estaba muy indignada y enfadada y por eso no fui a comisaría antes. Sin embargo, creo que la denuncia, por desgracia, quedará en nada. De hecho, mi hermano ni siquiera la ha presentado, ya que piensa que no servirá de nada".

Más allá de la denuncia, Díaz muestra su malestar por "la inseguridad que hay en las calles de Ibiza". "No sé qué me hubiese ocurrido si este hombre me hubiera increpado en caso de ir sola por la calle a altas horas de la madrugada. De hecho, ese día tenía previsto salir de fiesta con mis amigas, pero, tras lo ocurrido, no lo hice". Y concluye: "No entiendo que ocurran estas cosas. Además, creo que la ley no nos protege lo suficiente a las mujeres".