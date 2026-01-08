El mercado inmobiliario de Ibiza es ya el más caro de Baleares

El mercado inmobiliario en Ibiza mantiene su subida de precios y vuelve a situarse entre los más caros de Baleares. La vivienda de segunda mano en el municipio de Ibiza ha cerrado 2025 con un precio medio de 7.689 euros por metro cuadrado, tras experimentar un incremento interanual del 10,1 por ciento, según los últimos datos publicados por Fotocasa.

Aunque el aumento de porcentajes es más leve que en otros puntos de Baleares, Ibiza se consolida como el segundo municipio más caro de las islas, solo por detrás de Santa Eulària, que lidera el ranking con 8.494 euros el metro cuadrado, pese a registrar una subida anual más contenida, del 1 por ciento. Ambos municipios reflejan la fuerte presión que sigue soportando el mercado residencial en las Pitiusas.

En el conjunto balear ha cerrado 2025 con un encarecimiento del 14,6 por ciento en la vivienda usada, alcanzando un precio récord de 5.267 euros por metro cuadrado. Sin embargo, algunos municipios han superado ampliamente esta media, con subidas que rebasan el 30 por ciento anual.

En el caso de Ibiza, otros municipios también figuran entre los más caros del territorio balear. Sant Antoni alcanza los 7.608 euros por metro cuadrado, tras un aumento del 30,4 por ciento, mientras que Sant Josep se sitúa en 7.440 euros por metro cuadrado, con una subida del 25 por ciento. Estos datos confirman que buena parte de las islas se encuentra ya por encima de los 7.000 euros el metro cuadrado, una barrera que limita cada vez más el acceso a la vivienda para los residentes.

La directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha señalado que estas cifras confirman “la fortaleza y la presión sostenida sobre el mercado inmobiliario en las Islas”. Según Matos, el crecimiento de 2025 se enmarca en “el cambio de ritmo iniciado en 2023 y sostenido durante 2024”, y responde a “la combinación de alta demanda, interés inversor y escasa oferta, factores que marcan el mercado insular”.

A nivel autonómico, hasta siete municipios de Baleares superan ya los 6.000 euros por metro cuadrado, con una clara concentración en zonas turísticas y de alto atractivo residencial. En el extremo opuesto se sitúan municipios del interior de Mallorca y Menorca, como Inca (2.782 euros metro cuadrado) o Manacor (3.156 euros metro cuadrado), muy alejados de los precios que se registran en Ibiza.

La evolución de los precios vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el acceso a la vivienda en las Pitiusas, donde el mercado continúa tensionado y sin señales claras de contención a corto plazo.