Compras
El mercadillo Las Dalias de Ibiza cierra para tomarse un respiro
El espacio ha estado abierto durante todas las navidades
El emblemático mercadillo de Las Dalias, en Sant Carles, cierra. Así lo han anunciado en sus redes sociales, donde han anunciado, con unas imágenes de estas últimas semanas, que el espacio permanecerá cerrado durante el mes de enero.
"Enero nos invita a parar, respirar y preparar todo lo que viene", comentan en el texto que acompaña las fotografías. "Nuestro mercadillo descansa unas semanas, pero el corazón de Las Dalias sigue latiendo", continúan. "Enero es un pequeño descanso", señalan.
Anuncian que el mercadillo volverá a abrir el 7 de febrero (la cafetería lo hará el día 5), junto a tiempo para las compras de San Valentín: "Con todo lo que nos une: música, encuentros y vida compartida". "Gracias por estar, por sentir y por formar parte. Nos vemos muy pronto", señalan desde el mercadillo, que ha estado abierto los fines de semana durante estas navidades.
