Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Música y literatura van de la mano en uno de los eventos culturales más destacados de este fin de semana, el estreno de la obra 'El So de les Estampes' por parte de la Orquestra Simfònica Ciutat d'Eivissa. Será el compositor de esta pieza, Miquel Àngel Aguiló, el encargado de llevar la batuta de la formación en este homenaje musical a Marià Villangómez, que tendrá lugar este domingo a las 18 horas en el auditorio de Can Ventosa, en Vila.

Música clásica, voz lírica y vídeo mapping son los tres ingredientes básicos de la segunda edición del ciclo de conciertos visuales ‘Ones de llum’, que se llevará a cabo este sábado a partir de las 21 horas en la iglesia de Sant Antoni. Los intérpretes que participarán son Assumpció Janer (arpa), Ramsés Puente (violín) y Carlos Vesperinas (violonchelo), con la colaboración especial de la soprano Isabel Albaladejo. El programa que han preparado recorre distintos estilos y épocas de la música clásica y vocal, con piezas emblemáticas del repertorio lírico e instrumental como ‘Vedrò con mio diletto’, de Antonio Vivaldi, y ‘Se Laura spira’, de Claudio Monteverdi, sobre texto de Petrarca.

Y siguiendo con las propuestas musicales, los amantes de La Oreja de Van Gogh podrán disfrutar de lo lindo este viernes a partir de las 22 horas en el Teatro Pereyra, en Ibiza, con 'Mil rosas para ti', tributo a una de las bandas más emblemáticas del pop español de las últimas décadas. El repertorio del concierto, interpretado por un grupo mallorquín liderado por Verónica Rodríguez, incluye clásicos imperecederos como 'La Playa', 'Rosas' o 'Puedes Contar Conmigo'.

La cita para los que estén buscando un sonido más cañero será este sábado a partir de las 20 horas en la Sala Summum de Cala de Bou. Allí es donde se va a celebrar Ibiza Metalheads Fest, un nuevo festival de música heavy organizado por Madmok en el que actuarán tres bandas locales y una barcelonesa. Será el debut de Suplicium, una nueva banda de hardcore isleña. Representando a Ibiza estarán, además, el grupo de groove metal Sokaris y Vipers, que hacen covers de heavy metal clásico. El cartel incluye también a Loanshhark, una formación de Barcelona de heavy metal ochentero.

Y además de todo esto, desde este jueves y hasta el domingo hay planes de lo más interesantes y variopintos que incluyen cine, poesía, conferencias y una cita imperdible para los potterheads, la cuarta edición de WizarDracs, que se celebrará este sábado y domingo en el Espai Jove de Sant Antoni, en el marco de las fiestas patronales de la localidad.

JUEVES 22 DE ENERO

FIESTAS DE SANT ANTONI / LITERATURA

19 horas: Presentación del libro ‘El llenguatge de les ones i altres relats’, de Ramon Mayol. A cargo de Marià Torres, doctor en Filología Catalana, y Marcela Friederichs, filóloga. Far de ses Coves Blanques. ACTO APLAZADADO AL MARTES 27 DE ENERO A LAS 19 HORAS A CAUSA DE LUTO OFICIAL POR EL ACCIDENTE FERROVIARIO DE ADAMUZ

CHARLAS

‘Xerrades per a famílies i docents’. ‘Herència emocional, més enllà dels cromosomes. La influència dels patrons emocionals heretats ’, con Paco Pérez, psicólogo especialista en infantojuvenil. En la sala polivalente del centro de día de Formentera a las 17 horas. Imprescindible reservar.

’, con Paco Pérez, psicólogo especialista en infantojuvenil. En la sala polivalente del centro de día de Formentera a las 17 horas. Imprescindible reservar. ‘Vides en trànsit: drets i protecció’. Presentación del informe ‘Monitoreo derecho a la vida 2025’, de Caminando Fronteras. 18 horas en el Centre de Creació Jove C19, en Ibiza.

MÚSICA

Azahar López. Concierto acústico. 20 horas en Rosana’s.

XI FESTIVAL MAL DEL CAP

‘En veu alta’. Recital de poesía con la poeta ibicenca Jèssica Ferrer y Paloma Chen, Premio Nacional de Poesía Joven Félix Grande. 19 horas en Can Jordi.

CINE

‘Valor sentimental’. De Joachim Trier. (Noruega, 2025). Ciclo Anem al Cine. Versión original con subtítulos en castellano. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Fotograma de la película 'Valor sentimental', de Joachim Trier. / DI

VIERNES 23 DE ENERO

FIESTAS DE SANT ANTONI / CINE

‘Father, Mother, Sister, Brother’. De Jim Jarmusch (Estados Unidos, 2025). Ciclo Zinètic. 20.30 horas en el Cine Regio de Sant Antoni.

CONFERENCIAS

Palestina e Israel a debate. 18 horas en la sede de la UIB. Proyección del documental ‘No other Land’ en VOSE, seguida de coloquio con Joan Serra (periodista), Álex Pitaluga y Luis Ruis (profesores) y la abogada Eva Maria Cardona. Acto con el apoyo de Docents x Palestina.

18 horas en la sede de la UIB. seguida de coloquio con Joan Serra (periodista), Álex Pitaluga y Luis Ruis (profesores) y la abogada Eva Maria Cardona. Acto con el apoyo de Docents x Palestina. Ciclo ‘Xerrades Essencials’. Presentación del libro ‘Casas singulares de Ibiza y Formentera’, una publicación de arquitectura y fotografía editada por Balàfia Postals. 20 horas en el Club Nàutic Sant Antoni. Estarán los autores: el arquitecto Carlos Sáenz de Valicourt y el fotógrafo Joan Costa. También estará la editora Neus Escandell. Abierto al público.

MÚSICA

‘Mil rosas para ti’. Tributo a La Oreja de Van Gogh por una banda mallorquina con la voz de Verónica Rodríguez al frente. A las 22 horas en el Teatro Pereyra, en Ibiza.

Portada del libro 'Casas singulares de Ibiza y Formentera'. / Balàfia Postals

SÁBADO 24 DE ENERO

FIESTAS DE SANT ANTONI

9 horas: Trofeo de judo Fiestas de Sant Antoni. En el pabellón Sa Predrera.

En el pabellón Sa Predrera. 11 a 14 horas y de 16 a 21 horas: WizarDracs. Fin de semana mágico con los Dracs de Eivissa dedicados al universo de Harry Potter. Actividades, personajes, juegos de mesa, talleres infantiles y juveniles, gincanas, quidditch, funkobingo, concurso de Cosplay, Quiz, Chroma y fotocall. En el Espai

MÚSICA

Ciclo ‘Ones de Llum’. Assumpció Janer (arpa), Ramsés Puente (violín) y Carlos Vesperinas (violonchelo), con la colaboración de la soprano Isabel Albaladejo. Repertorio: Obras de Saint-Saëns, Massenet, Monteverdi, Händel y Bach, entre otras, además de algunas arias de ópera emblemáticas. 21 horas en la iglesia de Sant Antoni.

Assumpció Janer (arpa), Ramsés Puente (violín) y Carlos Vesperinas (violonchelo), con la colaboración de la soprano Isabel Albaladejo. Repertorio: Obras de Saint-Saëns, Massenet, Monteverdi, Händel y Bach, entre otras, además de algunas arias de ópera emblemáticas. 21 horas en la iglesia de Sant Antoni. Ibiza Melheads Fest. Nuevo festival de música heavy, organizado por Madmok. Actuarán: Suplicium, Sokaris, Loanshhark y Vipers. Desde las 20 horas en la Sala Summum. En Cala de Bou. Entradas anticipadas: 14 € + gastos de gestión, a la venta en ‘Entradium.com’. En taquilla: 18 €

Nuevo festival de música heavy, organizado por Madmok. Actuarán: Suplicium, Sokaris, Loanshhark y Vipers. Desde las 20 horas en la Sala Summum. En Cala de Bou. Entradas anticipadas: 14 € + gastos de gestión, a la venta en ‘Entradium.com’. En taquilla: 18 € Concierto sorpresa. Concierto especial con banda de músicos ibicencos en Can Jordi Blues Station a las 13 horas.

Concierto especial con banda de músicos ibicencos en Can Jordi Blues Station a las 13 horas. ZZ Rock. Banda tributo a ZZ Top. 16.30 horas en Rosana’s

FOLCLORE

10 horas. Taller de cançó.

12 horas. Ballada colla de Portmany. Actividades complementarias de la exposición ‘Cançoner de les Pitiüses’ en el Far de ses Coves Blanques en Sant Antoni. Para inscribirse en el taller de canción hay que enviar un correo a info@estudiseivissencs.cat.

MEDIO AMBIENTE

‘ Sábados en Juntos Farm’. Jornada de puertas abiertas en la granja de Santa Gertrudis. Comidas, actividades infantiles, rutas guiadas, charlas... De 9 a 16 horas.

Jornada de puertas abiertas en la granja de Santa Gertrudis. Comidas, actividades infantiles, rutas guiadas, charlas... De 9 a 16 horas. Taller de construcción de cajas nido para aves y murciélagos. Actividad práctico-teórica organizada por Amics de la Terra dirigida por Jordi Serapio. De 9.30 a 14 horas en el Prat de Ses Moges-Ses Feixes de Vila. Actividad gratuita para socios y de pago, 5 € para no socios. Inscripción previa: contactar con info@amicsdelaterraeivissa.org.

Cartel promocional del Ibiza Metalheads Fest / Madmok

DOMINGO 25 DE ENERO

FIESTAS DE SANT ANTONI

10 horas: Marcha nórdica por Sa Talaia. Los bastones se repartirán media hora antes de la salida. Lugar de encuentro: delante del Ayuntamiento de Sant Antoni.

Los bastones se repartirán media hora antes de la salida. Lugar de encuentro: delante del Ayuntamiento de Sant Antoni. 11 a 13.30 horas y de 15.30 a 18.30 horas: WizarDracs. Fin de semana mágico con los Dracs de Eivissa dedicados al universo de Harry Potter. Actividades, personajes, juegos de mesa, talleres infantiles y juveniles, gincanas, quidditch, funkobingo, concurso de Cosplay, Quiz, Chroma y fotocall. En el Espai Jove.

Fin de semana mágico con los Dracs de Eivissa dedicados al universo de Harry Potter. Actividades, personajes, juegos de mesa, talleres infantiles y juveniles, gincanas, quidditch, funkobingo, concurso de Cosplay, Quiz, Chroma y fotocall. En el Espai Jove. 13.30 horas: Paella musical. A cargo de la Asociación Músico-Cultural Retro. Actuación de Emilio José, rifas y diversión. En el restaurante Es Cruce. Venta anticipada de entradas en la Llibreria El Quijote y en el Estanc Carrer del Far. Plazas limitadas. Más info: amcretro@gmail.com.

MÚSICA

Orquestra Simfònica Ciutat d‘Eivissa. ‘El So de les Estampes’, basada en la obra literaria ‘L’Any en Estampes’, de Marià Villangómez. Música: Miquel Àngel Aguiló. 18 horas en Can Ventosa.

Imagen de archivo de WizarDracs de 2024. / JA RIERA

EXPOSICIONES

'Cançoner de les Pitiüses'. Proyecto impusado por el Institut d'Estudis Eivissencs y la Obra Cultural Balear de Formentera con la voluntad de poner al alcance de todo el mundo el rico patrimonio inmaterial de las Pitiusas a través de gloses, cançons y sonades tradicionales. Far de ses Coves Blanques, en Sant Antoni. Inauguración lunes 12 de enero a las 19 horas con la colla Brisa de Pormany. Abierto de martes a viernes de 17 a 20 horas y los sábados, de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Hasta el 14 de febrero

Diana Bustamante. ‘Marines’, pintura. Salón social del Club Nàutic Sant Antoni. Hasta el 15 de marzo.

Wendy Williams. Pinturas de paisajes. Hotel Ocean Drive Ibiza. Hasta el 5 de febrero.

Parte de la colección privada de Rafel Tur Costa y Anneliese Witt. / JA RIERA

‘Amigos’ y ‘Tur Costa. Años 90-2000’. Exposición doble. La primera con obras de la colección particular Tur-Witt y la segunda de obras de Tur Costa. Estudi Tur Costa de Jesús. Visitas con cita previa: 689591641. Hasta primavera de 2026.

'Paisatgisme en el fons artístic del Consell Insular d'Eivissa'. 35 pinturas de paisajes de artistas de la isla de los dos últimos siglos. Sa Nostra Sala, c/ Aragó de Vila. De lunes a viernes en horario de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 y los sábados de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 31 de enero.

‘Esglèsies d’Eivissa i Formentera’. Obras sobre las iglesias de la isla. Refectori del Ayuntamiento de Eivissa. De lunes a viernes de 9 a 14.30 y sábados de 11 a 13.30 horas. Hasta el 23 de enero.

Violeta Galera. ‘El jardín que me habita’, pinturas. Galería Estudio Laterna de Santa Gertrudis. Hasta el 30 de enero de 2026.

Muestra de invierno del Espacio Micus. Obras de Elena Vinyàrskaya (pintura), Manuel Salgado (escultura) y Julien Maunié (pintura). Inauguración domingo 30 de noviembre de 11 a 15 horas. Espacio Micus ctra. de Jesús a Cala Llonga km 3. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica 971191923. Hasta abril de 2026.

‘ARTNT 03’. Filmótica Studio (Ignasi Walllis, 8). Pinturas, fotografías y obra gráfica de una veintena de artistas a precios explosivos. De martes a sábado de 12 a 20 horas. Hasta el 28 de febrero.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y dominegos de 11 a 17 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.