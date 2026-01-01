Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Tras la resaca de las fiestas navideñas muchos aguardaban con ansia cierta normalidad, una vuelta a la monotonía. Pero los amantes del arte, la música, el deporte y los espectáculos siguen teniendo estos días un programa muy atractivo, lleno de calidad. Y además, para redondear la oferta, empiezan las fiestas patronales de Sant Antoni, con un programa cargado de calidad y buen rollo, como siempre. No hay que perderse la jornada flower power del sábado y los más pequeños tienen su mundo de aventuras en la Fira Infantil, todo en el Passeig de ses Fonts.

Mientras tanto, en la mayoría de los municipios continúan los mercados navideños para apurar compras y para tomarse algo al aire libre mientras suena música en directo. Y hablando de música, la cita estrella es este viernes, con Ara Malikian a partir de las 21 horas en el Recinto Ferial de Ibiza

JUEVES 8 DE ENERO

HUMOR

Noches de Kokomedia. Monólogos con Jaime Caravaca. La Kokotxa Ibiza. Desde las 21 horas.

MÚSICA

The Moonshine Band. Folk irlandés . 19 horas en Can Jordi Blues Station.

. 19 horas en Can Jordi Blues Station. The Rosemary Family. Pop, swing, rumba. 20 horas en Cas Costas.

Navidad

Eivissa

Mercado de Navidad (11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey.

Mercado gastronómico (12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey.

VIERNES 9 DE ENERO

FIESTAS DE SANT ANTONI

Fira infantil. A partir de las 17 y hasta las 20 horas en el Passeig de ses Fonts.

A partir de las 17 y hasta las 20 horas en el Passeig de ses Fonts. Sananfresh Hiphop Party . Cultura urbana en todas sus formas, con música y exhibición de grafitis en vivo, a partir de las 19 horas en el Passeig de ses Fonts.

. Cultura urbana en todas sus formas, con música y exhibición de grafitis en vivo, a partir de las 19 horas en el Passeig de ses Fonts. Zinètic: 'Burgonia'. 20.30 horas en el Cine Regio.

MÚSICA

Ara Malikian . Espectáculo ‘Intruso’. 21 horas en el Recinto Ferial de Ibiza.

. Espectáculo ‘Intruso’. 21 horas en el Recinto Ferial de Ibiza. Eivissa Jove. Festival proviaje 4º ESO. 19.30 horas, Projecte Mut en el Paseo de Vara de Rey.

Festival proviaje 4º ESO. 19.30 horas, Projecte Mut en el Paseo de Vara de Rey. ‘Sabor!’. Música cubana con Eribertho Cruz & Friends. Roto Ibiza. Desde las 21 horas.

CINE

‘Bugonia’. De Yorgos Lanthimos (Irlanda, 2025). Ciclo Zinètic. 20.30 horas en el Cine Regio de Sant Antoni.

COLOQUIO

‘Més enllà d’un transatlàntic’. Mesa redonda sobre creación artística y migraciones organizada por la Revista 078. A las 19 horas en Sa Nostra Sala. Participan Daniela Cugliandolo, artista audiovisual (Argentina), Diego Martínez, clown y músico (Uruguai), Lita Elena Escobar, voz de Macumbia (Colòmbia) y Maritza Aripaku, narradora oral (Bolívia).

SÁBADO 10 DE ENERO

FIESTAS DE SANT ANTONI

FlowerFreak. Evento friki y retro en el Espai Jove a partir de las cuatro de la tarde y hasta las nueve de la noche.

Evento friki y retro en el Espai Jove a partir de las cuatro de la tarde y hasta las nueve de la noche. Fira infantil. De 11 a 14 horas y de 16 a 20 horas en el Passeig de ses Fonts.

De 11 a 14 horas y de 16 a 20 horas en el Passeig de ses Fonts. Mini Flower. Fiesta para los más pequeños. 12.30 horas en el Passeig de ses Fonts.

Super Flowe. Fiesta hippy con mercado, espactáculo, actuaciones y "muchas sorpresas". En el Passeig de ses Fonts.

Sesiones de Dj. Javi Box, DJ Pharma y Sr Cardona. 20.30 horas en el Passeig de ses Fonts.

FORMENTERA

Espectáculo pirotécnico y correfoc a cargo de la colla de brujas y demonios Els Mals Esperits d’Eivissa, acompañada de la batucada Esperitrons. 18.30 horas en la plaza de la Constitució.

Música

César Crespo. Blues, con Christian Morana y David Barona. 13 horas en Can Jordi Blues Station y 16.30 horas en Rosana’s.

Actividad física

Nordic Walking de Sant Josep: Ruta Sant Agustí. Salida desde la plaza de la església. Dificultad media. 10 horas. No es necesaria inscripción, solo presentarse 30 minutos antes. El Ayuntamiento facilita bastones si se precisan y no se permiten perros.

Medio Ambiente

‘Sábados en Juntos Farm’. Jornada de puertas abiertas en la granja de Santa Gertrudis. Comidas, actividades infantiles, rutas guiadas, charlas... De 9 a 167 horas.

Navidad

Eivissa

Concert de Nadal . Encuentro en la iglesia de Santa Cruz a las 20.15 horas del Cor des Pla deJesús, el Cor Parroquial Es Amunts y el Cor Parroquial Santa Creu para cantar villancicos y los Goigs de Nadal.

Concert de Nadal . Encuentro en la iglesia de Santa Cruz a las 20.15 horas del Cor des Pla deJesús, el Cor Parroquial Es Amunts y el Cor Parroquial Santa Creu para cantar villancicos y los Goigs de Nadal.
Mercado de Navidad (11 a 14 y 17 a 21 horas). Paseo de Vara de Rey.

Mercado gastronómico (12 a 23 horas). Paseo de Vara de Rey.

Santa Eulària

Concierto del Coro Parroquial de Sant Carles en la residencia de Can Blai. 11 horas. Para residentes y familiares.

DOMINGO 11 DE ENERO

FIESTAS DE SANT ANTONI

XLIII Festival de balls, música i cançó popular de sa nostra terra. A las 11 horas en el Cine Regio.

A las 11 horas en el Cine Regio. Fira Infantil. De 11 a 14 horas.

MÚSICA

¡Vive la zarzuela’. Espectáculo de zarzuela a cargo de la compañía ibicenca Art3 de Lucía Herranz, Rocío Osuna y Elvira Ramón. Due suspendida el 12 de octubre y los que adquirieron entradas entonces pueden usarlas. 19 horas en el auditorio de Can Ventosa. Entradas a 12 euros en culturaentradesonline.eivissa.es.

Espectáculo de zarzuela a cargo de la compañía ibicenca Art3 de Lucía Herranz, Rocío Osuna y Elvira Ramón. Due suspendida el 12 de octubre y los que adquirieron entradas entonces pueden usarlas. 19 horas en el auditorio de Can Ventosa. Entradas a 12 euros en culturaentradesonline.eivissa.es. Concierto de piano de María José Perete. 19 horas en el Centro parroquial de Sant Carles.

FIESTAS DE LA SAGRADA FAMILIA

Exposición de vehículos de carreras (circuito de autocross y 4x4) de 10 a 18 horas.

ARTE

Fira d’Art d’Eivissa. Muestra colectiva de Navidad con obras de Ángel Zabala, Aïda Miró, Aphon Hengcharoen, Bonet Vallribera, Carmen Almécija, Carmen Liberal, Diana Bustamante, Doralice Souza, Juan Costa-Hoevel, Júlio Bauzá, Julián Molina, Mar Ample, Marga Guasch, Marga Juan, Miguel Ángel García López, Patricia Boned y Rita Bretones. Horario de visita de lunes a viernes de 10.30 a 13.30 h y de 17.30 a 20.30 h. Y los días 24 y 31 de diciembre de 10.30 a 13.30 h. Hasta el 5 de enero.

EXPOSICIONES

Diana Bustamante. ‘Marines’, pintura. Salón social del Club Nàutic Sant Antoni, inauguración y charla con la artista el jueves 18 de diciembre a las 19.30 horas, hasta el 15 de marzo.

Wendy Williams. Pinturas de paisajes. Hotel Ocean Drive Ibiza. Hasta el 5 de febrero.

John Trickett. ‘Col·lecció d’Eivissa’, paisajes (pintura). Sala de Exposiciones de Santa Eulalia, martes a sábado de 10 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas, hasta el 3 de enero.

‘Colectiva de Navidad de Formentera’, obras de 15 artistas. Sala d’Exposicions ‘Ajuntament Vell’, de 11 a 14 y de 18 a 20 horas (domingos, festivos y lunes por la mañana, cerrado), hasta el 10 de enero.

‘Amigos’ y ‘Tur Costa. Años 90-2000’. Exposición doble. La primera con obras de la colección particular Tur-Witt y la segunda de obras de Tur Costa. Estudi Tur Costa de Jesús. Visitas con cita previa: 689591641. Hasta primavera de 2026.

Júlia Ribas. ‘Tardor’, pinturas. Inauguración el viernes 12 de diciembre a las 19.30 horas. De lunes a sábado de 10 a 13 y los domingos de 10 a 14 horas en la Casa Parroquial de Sant Joan. Hasta el 11 de enero.

Romanie. 'Calidesa', pinturas. Can Jordi Blues Station. Hasta el 19 de enero.

'Paisatgisme en el fons artístic del Consell Insular d'Eivissa'. 35 pinturas de paisajes de artistas de la isla de los dos últimos siglos. Sa Nostra Sala, c/ Aragó de Vila. De lunes a viernes en horario de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 y los sábados de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 31 de enero.

Laura de Grinyo. 'Form and Spirit', cerámicas. Galería Parra & Romero de Santa Gertrudis. De lunes a viernes de 11 a 14 horas. El sábado 13 a las 18 horas, performance sonora con Héctor Koa. Hasta final de año.

‘50 imatges. 100 anys’. Muestra fotográfica sobre la vida de Joan Marí Cardona. De martes a sábados de 11 a 14 horas en el Centre Antoni Tur Gabrielet de Formentera. Hasta el 10 de enero.

‘Esglèsies d’Eivissa i Formentera’. Obras sobre las iglesias de la isla. Refectori del Ayuntamiento de Eivissa. De lunes a viernes de 9 a 14.30 y sábados de 11 a 13.30 horas. Hasta el 23 de enero.

Violeta Galera. ‘El jardín que me habita’, pinturas. Galería Estudio Laterna de Santa Gertrudis. Hasta el 30 de enero de 2026.

Muestra de invierno del Espacio Micus. Obras de Elena Vinyàrskaya (pintura), Manuel Salgado (escultura) y Julien Maunié (pintura). Inauguración domingo 30 de noviembre de 11 a 15 horas. Espacio Micus ctra. de Jesús a Cala Llonga km 3. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica 971191923. Hasta abril de 2026.

‘ARTNT 03’. Filmótica Studio (Ignasi Walllis, 8). Pinturas, fotografías y obra gráfica de una veintena de artistas a precios explosivos. De martes a sábado de 12 a 20 horas. Hasta el 28 de febrero.

Aïda Miró. ‘Emperò!’ Pinturas. Sala Baleària del Puerto de Eivissa. De lunes a domingo de 10 a 20 horas. Hasta el 7 de enero.

‘Ibiza disco poster collection’. Muestra de la colección de carteles de discotecas de Pep Pilot. Ses Casetes Art Café de Santa Eulària. Hasta el 6 de enero.

'El final del camino'. Exposición del artista visual Pedro María Asensio. Espacio Broner de la demarcación de Ibiza y Formentera del Col.legi d'Arquitectes de les Illes Balears (Coaib). Hasta el 16 de enero.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y dominegos de 11 a 17 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.