Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Turismo en IbizaInsularidadDía de ReyesMovilidad en IbizaDía de Reyes
instagramlinkedin

El álbum

Y el martes, la lluvia fue solo de caramelos

Y el martes, la lluvia fue solo de caramelos | J. A. RIERA

Y el martes, la lluvia fue solo de caramelos | J. A. RIERA

Santa Eulària y Sant Antoni (en la imagen) aplazaron las cabalgatas al martes ante las previsiones de lluvia del lunes, y el tiempo no defraudó. Tanto en una localidad como en la otra, lo único que llovió fueron caramelos, ante el entusiasmo de los asistentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents