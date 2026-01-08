El aumento del peso del sector del alojamiento turístico fuera del mercado durante la última temporada de verano en Ibiza. Esta oferta incluye viviendas de amigos y familiares, pero potencialmente también la no reglada, la ilegal contra la que lucha el Consell, y durante el verano de 2025 fue utilizada por 478.159 visitantes, un 3,38% más que el verano anterior. Además, y según la estadística de Egatur, también crece el gasto turístico que generó este tipo de alojamiento, en concreto en un 3,47%, al contabilizar 550 millones. Los clientes de esta alternativa a la oferta de mercado gastan una media de 821,4 euros por estancia, que son 244 euros menos que los que invirtieron en sus vacaciones los usuarios de la oferta regulada de alojamiento.

Llama la atención

La enésima denuncia de una asociación de la Guardia Civil contra la falta de medios y agentes en las islas. Ahora, Jucil advierte de nuevo de que la población y el turismo en Ibiza «aumentan, pero no nuestras plantillas». Y reclaman para los agentes un plus de insularidad acordes a sus necesidades. Además, lamentan que «no se retiene el talento que se forja» en las Pitiusas.