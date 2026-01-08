Llama la atención
El aumento del peso del sector del alojamiento turístico fuera del mercado durante la última temporada de verano en Ibiza. Esta oferta incluye viviendas de amigos y familiares, pero potencialmente también la no reglada, la ilegal contra la que lucha el Consell, y durante el verano de 2025 fue utilizada por 478.159 visitantes, un 3,38% más que el verano anterior. Además, y según la estadística de Egatur, también crece el gasto turístico que generó este tipo de alojamiento, en concreto en un 3,47%, al contabilizar 550 millones. Los clientes de esta alternativa a la oferta de mercado gastan una media de 821,4 euros por estancia, que son 244 euros menos que los que invirtieron en sus vacaciones los usuarios de la oferta regulada de alojamiento.
La enésima denuncia de una asociación de la Guardia Civil contra la falta de medios y agentes en las islas. Ahora, Jucil advierte de nuevo de que la población y el turismo en Ibiza «aumentan, pero no nuestras plantillas». Y reclaman para los agentes un plus de insularidad acordes a sus necesidades. Además, lamentan que «no se retiene el talento que se forja» en las Pitiusas.
- Fallece un motorista de 22 años en un accidente de tráfico en la entrada de Ibiza
- Último adiós al joven motorista fallecido en Ibiza: el Pitiús Team Motoclub convoca un acompañamiento 'sin acelerones ni ruidos
- Todas las cabalgatas de Reyes en Ibiza: horario y recorrido municipio a municipio
- Resuelto el misterio de los Reyes Magos en Ibiza: ya hay fecha para la cabalgata
- Cambio de fecha en las cabalgatas de Reyes de Santa Eulària: sus Majestades de Oriente se retrasan
- Marwa Udari, primera bebé del año en Ibiza
- Fallece la condesa de Ribes, la mujer más elegante del mundo y gran amante de Ibiza
- La Guardia Civil investiga el accidente de un todoterreno en Ibiza: saltaron los 'airbargs' y el conductor abandonó el coche