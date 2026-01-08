Un informe encargado por el Govern valora trasladar también los residuos de Menorca a Mallorca

Un informe técnico encargado por el Govern balear y elaborado por la consultora BBAsesores valora la posibilidad de trasladar los residuos de rechazo de Menorca a Mallorca para su tratamiento en la planta de valorización energética de Tirme, una opción que hasta ahora no se había puesto sobre la mesa en el debate público ni institucional. El estudio, fechado en diciembre de 2024 y centrado en la viabilidad técnica y ambiental de una nueva estrategia de gestión de residuos en Baleares, analiza no solo el traslado de residuos desde Ibiza y Formentera -una opción que el Consell de Mallorca ya tiene en marcha para que sea una realidad en 2026-, sino que incluye también a Menorca como posible origen de estos envíos interinsulares.

En diciembre, el Consell de Mallorca activó los mecanismos necesarios para permitir que los residuos de Ibiza y Formentera puedan incinerarse en Mallorca a partir de 2026, amparándose en el encaje legal que ofrece el decreto de proyectos estratégicos convalidado en el Parlament. Sin embargo, no se había hecho referencia alguna a Menorca como parte de esta estrategia.

El informe de BBAsesores al que ha tenido acceso este diario estima que Menorca genera unas 37.000 toneladas anuales de residuos de rechazo que actualmente se depositan en vertedero de Es Milà y que, según el estudio, podrían ser tratadas en la planta de Tirme, que dispone de capacidad suficiente para absorber estos flujos adicionales. La planta mallorquina trabaja por debajo de su capacidad nominal y podría asumir tanto los residuos de Ibiza y Formentera como los de Menorca sin necesidad de nuevas infraestructuras.

Desde el punto de vista logístico, el documento calcula que el traslado de los residuos menorquines requeriría entre uno y cuatro trayectos marítimos semanales, en función de la época del año, utilizando preferentemente barcos dedicados al transporte de residuos. Esta opción se considera la más adecuada por capacidad y eficiencia, ya que permitiría transportar hasta 25 remolques por viaje. Señala, además, que el transporte terrestre de los residuos debería llevarse a cabo con camiones de gran capacidad que deberían hacer entre 4 y 11 viajes diarios entre el Es Milà y el puerto menorquín, y entre 9 y 22 en el caso de Ibiza, según la temporada.

El informe no plantea la medida como una decisión inmediata ni como un plan en ejecución, pero sí la incorpora como una alternativa técnicamente viable dentro de un cambio más amplio en la gestión de los residuos en el archipiélago. Entre los argumentos que se destacan figura la reducción del uso de vertederos y un importante ahorro en emisiones de CO2: la valorización energética permitiría reducir hasta un 67% las emisiones respecto al depósito en vertedero, incluso teniendo en cuenta el transporte marítimo y terrestre.

Pese a ello, el propio estudio subraya que cualquier avance en esta dirección requeriría modificaciones en las plantas de origen, inversiones en maquinaria, una reorganización logística y acuerdos a largo plazo con navieras y autoridades portuarias, además de mantener los vertederos como planes de contingencia.