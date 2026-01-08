Incidentes en el aeropuerto de Ibiza: cuándo pueden negarte el embarque en un avión

Esta Navidad varios viajeros que volaban desde el aeropuerto de Ibiza han visto denegado su embarque tras protagonizar situaciones conflictivas. Los hechos abren el debate sobre en qué casos una compañía aérea puede impedir el acceso a un vuelo y cuáles son los derechos y obligaciones de los pasajeros.

Durante las fiestas se produjeron dos incidentes destacados que obligaron a intervenir al personal de seguridad y a la Guardia Civil, ambos relacionados con comportamientos inapropiados en la zona de embarque.

El primero de los casos tuvo lugar cuando un grupo de pasajeros que viajaba de Ibiza a Sevilla fue apartado de la fila de embarque tras insultar a una azafata. La aerolínea decidió denegar el embarque por motivos de seguridad y, ante la negativa del grupo a abandonar la zona, fue necesaria la intervención de la Guardia Civil, que les recordó que la decisión corresponde exclusivamente a la compañía aérea.

Un avión de easyJet en el aeropuerto de Ibiza / Vicent Marí

El segundo incidente se produjo cuando una pasajera llegó tarde a la puerta de embarque y, al ser informada de que el acceso al avión estaba cerrado, agredió al personal de cabina, lo que derivó en una actuación policial.

¿Cuándo pueden negarte el embarque en un avión?

La denegación de embarque está contemplada en determinadas circunstancias y no siempre da derecho a compensación. Entre los motivos más habituales se encuentran, según explica la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), razones de seguridad o salud, documentación incorrecta o incompleta y conductas agresivas o alteradas, incluidas aquellas relacionadas con el consumo de alcohol o drogas.

Según datos de la AESA, en España se ha producido un aumento de los incidentes protagonizados por pasajeros conflictivos, situaciones que provocan retrasos, cancelaciones y riesgos para la seguridad aérea.

¿Quién decide si puedes subir al avión?

La decisión de denegar el embarque a un pasajero corresponde al personal de tierra de la aerolínea, que debe evaluar si existe un riesgo para el vuelo. Esta decisión debe estar justificada, ya que impedir el acceso sin causa puede suponer un incumplimiento del contrato de transporte. Por este motivo, las compañías están obligadas a formar a su personal para gestionar este tipo de situaciones de forma proporcional y segura.

¿Pueden impedirte volar por tu vestimenta?

Según AESA, "negar el embarque únicamente por la vestimenta puede considerarse discriminatorio, salvo que el pasajero se presente en condiciones inadecuadas, como falta de higiene o ropa extremadamente sucia".

Las aerolíneas pueden incluir códigos de vestimenta en sus normas internas, siempre que sean claros y no discriminatorios, por ejemplo, exigir ropa limpia y adecuada o evitar prendas propias de la playa. Antes de volar, es recomendable revisar las condiciones de la compañía aérea.

Un recordatorio para los pasajeros

Los sucesos ocurridos en el aeropuerto de Ibiza recuerdan que el embarque forma parte del proceso de vuelo y que el comportamiento del pasajero es clave para garantizar la seguridad. Mantener una actitud respetuosa y cumplir las normas evita conflictos y situaciones que pueden acabar con la denegación de embarque.