Can Jeroni retoma los ‘Divendres de Cine’ con una selección de las mejores películas del siglo XXI

El centro cultural Can Jeroni acoge desde este viernes, 9 de enero, una nueva edición del ciclo ‘Divendres de Cine’, una propuesta ya consolidada en el municipio de Sant Josep que este año se centra en una selección de algunas de las mejores películas de este siglo.

Las proyecciones se celebrarán todos los viernes a partir de las 20 horas, siempre en versión original subtitulada en castellano, y se extenderán hasta finales de marzo, con una programación que combina títulos de referencia del cine contemporáneo, sesiones especiales y colaboraciones con festivales.

La concejala de Cultura, Maria José Ríos, ha subrayado que el ciclo se ha convertido en una cita fija del invierno cultural en el municipio. Según ha señalado, la iniciativa responde al compromiso del Ayuntamiento con el cine de calidad y con el objetivo de mantener una programación estable durante todo el año, convirtiendo la sala de Can Jeroni en un punto de encuentro para los aficionados al cine en versión original.

En la misma línea, el coordinador de Cultura del Ayuntamiento, Bartomeu Tur, ha destacado que esta nueva edición se afronta tras las recientes mejoras realizadas en el centro cultural y con la voluntad de reforzar el ciclo como una referencia de los viernes de cine en Ibiza.

Calidad artística y contenido reflexivo

Por su parte, el programador del ciclo, Pablo Alcántara, ha explicado que la selección de películas se ha elaborado a partir de listas y referencias de prestigio procedentes de medios especializados, bases de datos cinematográficas internacionales y selecciones de críticos y periodistas. A partir de ese trabajo, el equipo ha configurado una programación que apuesta por títulos reconocidos en festivales y premios, con la intención de ofrecer un cine que combine calidad artística y contenido reflexivo.

La programación arranca este viernes con la película de culto 'Mulholland Drive'. A la obra maestra del director estadounidense David Lynch le seguirá, el 16 de enero, 'Deseando amar'. En las semanas siguientes se proyectarán títulos como 'Nader y Simin, una separación' (23 de enero), una sesión de XI Mal del Cap (30 de enero y 6 de febrero) y 'La pianista' (13 de febrero).

El ciclo también reservará espacio para citas especiales, como la inauguración del Ibizacinefest X, que tendrá lugar el 20 de febrero en el Auditorio Caló de s’Oli, y una sesión posterior del festival el 27 de febrero en Can Jeroni. En marzo se proyectarán 'Anora' (6 de marzo) y 'Los espigadores y la espigadora' (13 de marzo), antes de cerrar el mes con una programación especial con motivo de las fiestas de Sant Josep, los días 20 y 27 de marzo.