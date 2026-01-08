The Kave en Ibiza, el último club clandestino clausurado

El rumor de que un club nocturno oculto en una zona rural de Ibiza abrirá sus puertas para un reducido número de personas ya es una noticia que se ha vuelto viral en la isla y que, además de despertar curiosidad, preocupa a quienes consideran que se trata de una iniciativa ilegal.

Según los rumores que circulan en redes sociales, se trata de un club "de carácter muy exclusivo, sin promoción pública, sin redes sociales y sin cámaras, donde el acceso estaría limitado (únicamente por invitación) y la música techno sería el eje central de la experiencia".

Esta descripción del lugar invita automáticamente a compararlo con una de las fiestas clandestinas más conocidas en Ibiza: The Kave. Durante más de una década, esta cueva ubicada en una finca de la zona de Sant Carles funcionó como discoteca sin contar con las autorizaciones necesarias.

El interior del espacio, según se podía ver en los numerosos vídeos compartidos por los clubbers en la redes era, tal cual, el de una cueva, solo que con altavoces, luces de colores y djs en directo. "¿Y las salidas de emergencia?", preguntaba un usuario en una de las publicaciones de Instagram, de hace unos años, en las que se ven imágenes de una multitud bailando tras la fiesta Solomun. "El tocapelotas de la fiesta", le increpaban en un comentario. "El que tenga miedo a morir, que no nazca”, respondía otro usuario.

La zona exterior de la cueva también estaba decorada y preparada para tomar algo y relajarse después de darlo todo en la pista de baile. En las fotos y los vídeos se podía apreciar el montaje de estas fiestas, que contaban, incluso con proyecciones y videomapping en la fachada de la casa principal y la vegetación. La decoración del espacio, en algunos momentos, estaba relacionada con las historias de Alicia en el país de las Maravillas, de Lewis Carroll, como el gato de Cheshire, la oruga, las flores parlantes.

En junio de 2025, el Ayuntamiento de Santa Eulària realizó una inspección en el lugar y constató la presencia de unas 480 personas. Tras ordenar la suspensión inmediata de toda actividad, procedió a la clausura. El objetivo, según informaron entonces desde el Consistorio, era proteger la salud, la seguridad y el entorno de los vecinos.

Los responsables debieron enfrentarse a dos infracciones muy graves, que combinadas oscilan entre los 60.002 y los 600.000 euros.