El Govern activa el proceso para crear los nuevos emisarios de dos depuradoras de Ibiza y Formentera

El Govern, a través de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua), ha adjudicado el servicio para redactar los estudios previos de viabilidad destinados a la ejecución de los emisarios marítimo-terrestres de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de Can Bossa y Formentera mediante "procedimientos constructivos especiales".

Según ha informado la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado, el contrato ha sido adjudicado por el Consejo de Administración de Abaqua del pasado 19 de diciembre por un importe de 183.300 euros y "evaluará la posibilidad de llevar a cabo una perforación horizontal hasta más allá del límite de la posidonia, evitando así los daños o afectaciones ambientales a este ecosistema tan sensible" en el tendido de las canalizaciones.

En la isla de Ibiza, este sistema "ha sido ya utilizado con éxito en los emisarios de las EDAR de Ibiza, Cala Tarida y Santa Eulària", y ha posibilitado "la retirada de las tuberías obsoletas que se situaban sobre la superficie ocupada por la posidonia", una planta esencial para mantener la biodiversidad y la calidad del agua de las islas, y que fue declarada, en su extensión como pradera entre Ibiza y Formentera, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1999.

Evitar la afectación en ses Salines

En el caso de Can Bossa, además, "se valorará utilizar esta metodología para el tramo que enlaza con la depuradora, que atraviesa el Parque Natural de Salinas, para evitar de esta manera igualmente su afectación" en esta zona protegida de la isla.

Asimismo, se encuentra en tramitación administrativa la renovación del emisario de Bahía de Portmany, con este mismo sistema de instalación, lo cual "permitirá en el futuro retirar los 1,4 kilómetros de tubería de fibrocemento que actualmente realizan esta función". Esta canalización ha causado innumerables vertidos de aguas fecales a lo largo de su trazado.

En esta misma línea, en este caso de Menorca, se han adjudicado, para iniciarse en el próximo año 2026, las obras para la instalación del emisario de Binidalí, para el que igualmente será utilizado este mismo modelo constructivo.