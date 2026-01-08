La presentación del último libro de Juarma alzará el telón del XI Festival Mal del Cap

El XI Festival Mal del Cap, Narratives Mal Dites, arranca el próximo miércoles 14 de enero con la presentación del libro 'Poética de la autodestrucción', del escritor e ilustrador Juarma. El acto tendrá lugar a las 19 horas en la librería Sa Cultural, en Ibiza, y la entrada será gratuita hasta completar aforo.

El autor, que además firma la ilustración del cartel oficial del festival de este año, presentará una obra que ahonda en el universo literario que ha ido construyendo a lo largo de su trayectoria. En 'Poética de la autodestrucción', Juarma vuelve a situar al lector en la ficticia Villa de la Fuente, escenario ya presente en 'Al final siempre ganan los monstruos y Punki': una historia de amor, con una escritura directa, irónica y marcada por una mirada profundamente humana.

La novela aborda cuestiones como la precariedad vital, la identidad, la ansiedad generacional o la autopercepción desde una perspectiva cruda, pero empática, rasgos que han consolidado a Juarma como una de las voces más singulares de la narrativa contemporánea. Además de su faceta literaria, el autor es también un referente del cómic underground, conocido por un estilo gráfico y narrativo irreverente y fácilmente reconocible.

Presentaciones, recitales, música, proyecciones y espectáculos

La presentación del libro inaugura la programación del XI Festival Mal del Cap, que se desarrollará entre enero y marzo de 2026 y que volverá a apostar por una oferta cultural diversa y gratuita. El programa incluye presentaciones literarias, recitales poéticos, proyecciones cinematográficas, espectáculos de stand up comedy, secciones de cortometrajes y un concierto de clausura.

Entre las próximas citas destacadas figuran el recital poético En voz alta, con Jessica Ferrer y Paloma Chen (22 de enero, Can Jordi); la presentación del libro 'Deshacer el ridículo. Tratado sobre la risa', con Julián Génisson (29 de enero, Sa Cultural); la proyección de la película 'Balearic', acompañada de un coloquio con su director, Ion Sosa (30 de enero, Can Jeroni); y las actuaciones de stand up con Xavi Daura y Cristina Ramón (6 de febrero) e Ignatius Farray e Irene Minovas (15 de marzo), además de la sección oficial y juvenil de cortometrajes y la fiesta de clausura.

El XI Festival Mal del Cap cuenta con el apoyo de diversas entidades privadas y culturales, así como con el patrocinio institucional de Ibiza Travel y la colaboración del Ayuntamiento de Ibiza, a través de los departamentos de Cultura y Juventud, y del Ayuntamiento de Sant Josep.

Impulsado por la asociación cultural Mal del Cap, Cultura Mal Dita desde 2014, el festival se ha consolidado como un espacio de referencia para la cultura independiente, alternativa y experimental en Ibiza.