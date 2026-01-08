Ocio
La feria de atracciones de Navidad de Ibiza no cierra
El Ayuntamiento de Ibiza alarga las atracciones del aparcamiento de sa Joveria
La feria de atracciones de Navidad no cerrará este fin de semana, como estaba previsto. Así lo ha comunicado el Ayuntamiento de Ibiza esta misma mañana. De hecho, su estancia se alarga una semana más. Así, la feria de atracciones se mantendrá abierta una semana más, hasta el 18 de enero, que será el último día en que permanecerá abierta.
A pesar de esto, el Ayuntamiento de Ibiza informa de que el día 19, lunes, no podráaún utilizarse el aparcamiento de sa Joveria, el espacio que en estos momentos ocupa la feria. Vila detalla que será precisamente ese día "en el que comenzarán los trabajos de desmontar las atracciones". En este sentido, recuerda que se ha habilitado "más espacio para aparcar en el terreno situado entre la feria de atracciones y el Recinto Ferial". También que para desplazarse desde ahí al centro de la ciudad "está operativa la línea de autobús del Consell de Ibiza, la L50B".
La feria de atracciones no es el único coletazo de la Navidad que se extiende más allá de Reyes en Vila. El mercado gastronómico, ubicado en Vara de Rey, también se amplía unos días más de lo previsto inicialmente: hasta el 11 de este mes.
