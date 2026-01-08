Una experta en aviación responde claro: "Una persona daltónica no puede pilotar un avión"

La tiktoker y experta en aviación Savina Paul ha vuelto a captar la atención en redes sociales con un vídeo en el que explica por qué los pilotos no pueden ser daltónicos, una duda frecuente entre los usuarios y que tiene una respuesta directamente relacionada con la seguridad aérea.

En su publicación, Savina Paul aclara que los pilotos sí pueden utilizar gafas graduadas, pero no pueden presentar daltonismo, "ya que la correcta identificación de los colores en la cabina es esencial durante el vuelo".

Las luces del avión: más importantes de lo que parecen

Según explica la creadora de contenido, el motivo principal está en el sistema de luces e indicadores del avión, donde cada color transmite una información concreta y exige una reacción inmediata y precisa por parte de la tripulación. El color verde indica que el sistema funciona con normalidad y que no se requiere ninguna acción por parte del piloto. El azul señala que un sistema está en modo arm, es decir, preparado pero no activo, y no representa ni una situación positiva ni negativa, sino meramente informativa. El ámbar o naranja advierte de que algo no está funcionando correctamente, aunque el avión puede seguir operando de forma segura, por lo que requiere atención y seguimiento. El rojo es el color más crítico, ya que implica acción inmediata, activa el modo alerta del piloto y es el único que exige actuar de forma urgente. Por último, el blanco corresponde a sistemas apagados, información no activa o sistemas secundarios. La identificación rápida y correcta de estos colores es clave para interpretar la situación del avión en cuestión de segundos, especialmente en momentos de alta carga de trabajo.

Savina Paul, piloto de avión / Instagram @savinapaul

Entrenamiento intensivo para reaccionar al instante

Savina Paul subraya que esta es la razón por la que los pilotos pasan tantas horas entrenando en simuladores de vuelo, donde aprenden a reaccionar de forma automática ante las alertas, especialmente las señales rojas, que indican situaciones críticas. “Si no distingues bien los colores, no puedes reaccionar con la rapidez y precisión que exige la aviación”, explica en el vídeo.

La experta añade otro detalle poco conocido: los pilotos no pueden usar gafas de sol polarizadas, "ya que este tipo de lentes puede distorsionar los colores o hacer que algunos indicadores no se vean correctamente, lo que supondría un riesgo adicional en cabina".

El mensaje de Savina Paul pone de relieve cómo aspectos aparentemente simples, como los colores de las luces, juegan un papel fundamental en la seguridad en aviación. Por este motivo, la normativa aérea es estricta en cuanto a la visión cromática de los pilotos, garantizando que puedan interpretar correctamente cualquier indicación durante el vuelo.