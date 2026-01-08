Un chivatazo muy caro: denuncian a una mujer por avisar de un control de tráfico en Ibiza en un grupo de Telegram

La Guardia Civil de Ibiza ha denunciado a una mujer por publicar información de dónde se estaba haciendo un control de tráfico.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando agentes de la Guardia Civil habían montado un punto de verificación de vehículos y personas en la carretera de Santa Eulària, cuando dieron el alto a un vehículo en el que viajaban dos mujeres, que fueron identificadas y continuaron la marcha. Minutos más tarde, los agentes notaron que el flujo de coches que transitaban por la vía se había reducido considerablemente y que varios vehículos se redirigían hacia un camino paralelo a la carretera en la que se encontraban.

Los guardias probaron a través de un grupo existente en Telegram, Anonymous group, creado especialmente para dar aviso al resto de conductores sobre incidencias en las carreteras de Ibiza, y ahí detectaron un mensaje en el que advertían "control rotonda Santa Eulalia".

Pilladas en el grupo de Telegram

Acto seguido, llevaron a cabo una gestión para averiguar la identidad de la persona que había mandado ese mensaje en el grupo, hasta descubrir que se trataba de una de las mujeres que un rato antes había sido identificada en el control.

Según ha comunicado la Guardia Civil, tras localizar a la mujer, se le comunicó que se había levantado acta de denuncia ateniéndose a la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana, concretamente al artículo 36.23, por hacer uso no autorizado de datos de miembros de la Guardia Civil, que puedan poner en peligro la seguridad personal de los agentes, así como alterar el resultado del operativo organizado.

La sanción impuesta va desde los 601 a los 30.000 euros. Desde la Guardia Civil recuerdan que la difusión de dichos datos relativos no está permitido y que su uso inadecuado está sancionado por la ley.