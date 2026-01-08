David Guetta regresa a [UNVRS] Ibiza con 'Galactic Circus': agotadas las entradas más baratas

David Guetta volverá a ser uno de los grandes protagonistas del verano de Ibiza este año. El dj francés, recién nombrado Mejor DJ del Mundo, regresa a [UNVRS] con la segunda temporada de 'Galactic Circus', una residencia que ya dejó huella en su estreno y que promete subir aún más el listón. El opening será el 19 de junio y se prolongará hasta el 2 de octubre, todos los viernes.

David Guetta recibiendo el premio. / T.N.L.

Después del éxito de su primer año, Galactic Circus se ha consolidado como "una de las propuestas más potentes del nuevo clubbing ibicenco". Música, luces y un espectáculo inmersivo: estructuras que flotan sobre la pista, artistas que aparecen desde el techo y un público que baila como si formara parte del show.

Guetta vuelve a ponerse al mando de este “circo galáctico” con sus sesiones con grandes temas conocidos por todos, aprovechando al máximo las posibilidades técnicas de [UNVRS], un espacio que juega en la liga de los grandes eventos sin perder el espíritu de la noche.

Las entradas ya pueden adquirirse, pero las más económicas, de 50 y 60 euros para la apertura de la fiesta ya están agotadas, y eso que se acaba de anunciar. En estos momentos, las entradas más baratas cuestan cien euros. Son las únicas disponibles además de las VIP, que cuestan 500 euros e incluyen balcón privado, acceso por la cúpula sin tener que hacer cola y cinco bebidas.

Guetta promete una producción más espectacular

Con más de 75 millones de oyentes mensuales, 50.000 millones de reproducciones, 40 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, 15 nominaciones a los Grammy, 2 premios Grammy y más de 110 millones de seguidores en sus redes sociales, David Guetta continúa marcando el pulso de la escena global. El propio artista ya ha dejado claro que 2026 será todavía más grande, con una producción más espectacular y una experiencia pensada para construirse cada semana junto al público.

"El 2025 fue un año increíble para 'Galactic Circus'. Me quedé impresionado con el público, la producción de última generación, el sonido y el equipo de [UNVRS] que hizo que todo esto fuera posible. Estoy muy agradecido por todo lo que logramos juntos, y no puedo esperar para volver en 2026 y llevarlo aún más lejos: himnos más grandes, una producción que deje boquiabiertos y una utopía sonora que crearemos junto al público cada viernes", afirma David Guetta.

Con una trayectoria que lo ha convertido en uno de los djs más influyentes del planeta, David Guetta refuerza así sus lazos con Ibiza. Tras un primer año que incluso superó el millón de visualizaciones en streaming, 'Galactic Circus' vuelve con ganas de más. Los viernes en [UNVRS] ya tienen plan para el verano de 2026.