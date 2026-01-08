Satse denuncia el "colapso" en el hospital de Ibiza por la gripe

El Sindicato de Enfermería Satse advierte de que los hospitales públicos de Baleares atraviesan una situación “límite” por el aumento de la demanda asistencial ligado a la campaña de gripe y otras patologías respiratorias propias de estas fechas. En el caso del Hospital Can Misses, el sindicato subraya que, a la sobrecarga habitual, se suma “un grave añadido”: la falta de cobertura de las bajas de profesionales.

Según el sindicato, el colapso afecta a prácticamente todos los centros del archipiélago y no responde a un escenario inesperado, sino a una falta de previsión y planificación por parte del IbSalut. La organización sostiene que no se han tomado medidas como abrir camas o reforzar recursos humanos, pese a que la presión asistencial era previsible.

En Mallorca, el Hospital Universitario Son Espases acumula 79 pacientes pendientes de ingreso y sus urgencias están “completamente colapsadas”. En Son Llàtzer, Satse cifra en 36 los pacientes pendientes de ingreso y en 78 los atendidos en urgencias, que se encuentran saturadas. En el Hospital de Manacor, la Unidad de Corta Estancia está completa, igual que la unidad de boxes destinada a pacientes pendientes de ingreso.

Sobrecargas “inasumibles” y turnos al límite

La situación también es tensa en el Hospital Comarcal de Inca: Urgencias y UCI están llenas y más de 20 pacientes dependen de que se tramiten altas en planta para poder ingresar. En Menorca, el Hospital Mateu Orfila se encuentra sin camas disponibles y con urgencias igualmente saturadas.

El sindicato añade otro problema de fondo: las bolsas de contratación de enfermeras están “prácticamente agotadas”, lo que dificulta cubrir necesidades en un momento de máxima presión. Satse asegura que esta falta de personal está provocando sobrecargas “inasumibles” y turnos al límite, y reclama soluciones inmediatas, además de que el IbSalut asuma su responsabilidad para evitar que el colapso se normalice.