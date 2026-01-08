Se complica el tráfico en Ibiza: Cerrado el acceso a una calle por obras de mantenimiento

El Ayuntamiento de Ibiza, a través de un comunicado, ha informado de unas medidas provisionales que afectarán al tráfico de vehículos en la calle Labritja, en el barrio de Ca n'Escandell. El acceso a la vía quedará restringido debido a la ejecución de unos trabajos por parte de la empresa Aqualia.

Las afectaciones tendrán lugar a partir del próximo lunes y se mantendrán hasta el miércoles de esa semana, los días 12, 13 y 14 de enero, en horario de 8 a 16 horas. Desde el Consistorio han pedido comprensión a la ciudadanía y se disculpan por las posibles molestias que esta actuación pueda ocasionar.