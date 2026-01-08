Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Puerto de IbizaAcceso al mar en FormenteraTransporte en IbizaEducación en BalearesRebajas en Ibiza
instagramlinkedin

Obras

Se complica el tráfico en Ibiza: Cerrado el acceso a una calle por obras de mantenimiento

El acceso estará limitado durante tres días consecutivos en un horario determinado

Tramo en el que se verá afectado el tráfico en Ibiza

Tramo en el que se verá afectado el tráfico en Ibiza / A.E.

Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza, a través de un comunicado, ha informado de unas medidas provisionales que afectarán al tráfico de vehículos en la calle Labritja, en el barrio de Ca n'Escandell. El acceso a la vía quedará restringido debido a la ejecución de unos trabajos por parte de la empresa Aqualia.

Las afectaciones tendrán lugar a partir del próximo lunes y se mantendrán hasta el miércoles de esa semana, los días 12, 13 y 14 de enero, en horario de 8 a 16 horas. Desde el Consistorio han pedido comprensión a la ciudadanía y se disculpan por las posibles molestias que esta actuación pueda ocasionar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Último adiós al joven motorista fallecido en Ibiza: el Pitiús Team Motoclub convoca un acompañamiento 'sin acelerones ni ruidos
  2. Todas las cabalgatas de Reyes en Ibiza: horario y recorrido municipio a municipio
  3. Resuelto el misterio de los Reyes Magos en Ibiza: ya hay fecha para la cabalgata
  4. Cambio de fecha en las cabalgatas de Reyes de Santa Eulària: sus Majestades de Oriente se retrasan
  5. Marwa Udari, primera bebé del año en Ibiza
  6. Fallece la condesa de Ribes, la mujer más elegante del mundo y gran amante de Ibiza
  7. La Guardia Civil investiga el accidente de un todoterreno en Ibiza: saltaron los 'airbargs' y el conductor abandonó el coche
  8. Ibiza registra la mañana más fría del invierno

La Audiencia archiva la causa por la contratación de emergencia de 'La Vida Islados' pero mantiene el proceso contra Vicent Marí por la contratación de Fuera Escena

La Audiencia archiva la causa por la contratación de emergencia de 'La Vida Islados' pero mantiene el proceso contra Vicent Marí por la contratación de Fuera Escena

Una patrulla de la Policía Local de Ibiza estrella su coche en Vara de Rey al acudir a salvar la vida de una mujer

Una patrulla de la Policía Local de Ibiza estrella su coche en Vara de Rey al acudir a salvar la vida de una mujer

Se complica el tráfico en Ibiza: Cerrado el acceso a una calle por obras de mantenimiento

Se complica el tráfico en Ibiza: Cerrado el acceso a una calle por obras de mantenimiento

Un chivatazo muy caro: denuncian a una mujer por avisar de un control de tráfico en Ibiza en un grupo de Telegram

Un chivatazo muy caro: denuncian a una mujer por avisar de un control de tráfico en Ibiza en un grupo de Telegram

Sucesos en Ibiza: Tira una moto al suelo de una patada y amenaza de muerte al propietario en una gasolinera

Sucesos en Ibiza: Tira una moto al suelo de una patada y amenaza de muerte al propietario en una gasolinera

Nuevo oncólogo para el hospital de Ibiza

Nuevo oncólogo para el hospital de Ibiza

Multazo en Ibiza a un conductor de VTC por conducir drogado y captar clientes

Multazo en Ibiza a un conductor de VTC por conducir drogado y captar clientes

Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
Tracking Pixel Contents