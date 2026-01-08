Borrasca Goretti en España: ¿podría nevar este fin de semana en Ibiza?

Ibiza vivió su último episodio de nieve en febrero de 2023, cuando la borrasca Juliette dejó imágenes históricas en la isla y en buena parte de Baleares. Aquella situación excepcional, con temperaturas inusualmente bajas, hizo que muchos puntos del archipiélago se tiñeran de blanco, algo muy poco frecuente en esta zona del Mediterráneo.

Con la llegada de la borrasca Goretti a España, vuelve a surgir la duda entre los ibicencos: ¿existe la posibilidad de que vuelva a nevar en Ibiza este fin de semana?

¿Cuándo se forma la nieve?

Para que se produzca la nieve es necesario que se den varias condiciones al mismo tiempo. En primer lugar, debe haber temperaturas muy bajas, con el aire por debajo de los 0 grados, especialmente en las capas altas de la atmósfera y también cerca del suelo. Además, es imprescindible la presencia de humedad, es decir, vapor de agua en el aire. Dentro de las nubes, ese vapor se congela directamente en cristales de hielo, sin pasar por el estado líquido, y dichos cristales se agrupan formando los copos de nieve. Finalmente, para que esos copos lleguen al suelo como nieve, deben atravesar un ambiente frío durante su caída; si pasan por capas de aire más cálido, se derriten y acaban cayendo en forma de lluvia o aguanieve.

Nevada por la borrasca Juliette en Sant Joan. | J.A.RIERA / redacción. eivissa

En el caso de Ibiza, las previsiones meteorológicas para este fin de semana indican temperaturas que oscilarán entre los 10 y los 14 grados, valores muy alejados de los necesarios para que se produzca una nevada, incluso aunque la borrasca aporte inestabilidad y precipitaciones.

La borrasca Goretti podría deja un ambiente algo más fresco, pero no se espera un episodio extremo como el vivido con Juliette en 2023.

Y aunque la pregunta despierta recuerdos de aquel acontecimiento histórico, la conclusión es clara tras analizar todas las condiciones: este fin de semana no nevará en Ibiza.