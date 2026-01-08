Los bomberos de Ibiza sofocan un incendio en una vivienda de Santa Gertrudis

Un incendio ocurrido en una vivienda de Santa Gertrudis fue controlado por los bomberos de Ibiza durante la tarde de este miércoles. Según informaron desde el Parque Insular, no hubo personas afectadas y las pérdidas materiales tampoco fueron significativas.

Las llamas se originaron en el comedor de una finca ubicada en el camino de Cas Ramons y obligaron a sus propietarios a solicitar la ayuda de bomberos, que lograron controlar la situación sin demasiadas complicaciones.

"Sólo se había llenado la casa de humo, pero no pasó a mayores", explica a Diario de Ibiza uno de los efectivos. Por el momento se desconocen las causas que provocaron el fuego, lo que es ahora materia de investigación.

Por otra parte, también en la tarde del miércoles, los bomberos acudieron a Sant Jordi (en el municipio de Sant Josep) para apagar el incendio que se había declarado en una zona de rastrojos.