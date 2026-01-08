El sorprendente talento de Boira, la perra de Ibiza que lucha contra las serpientes

La población de serpientes en Ibiza ha crecido exponencialmente en los últimos tiempos. Las trampas para capturarlas están resultando insuficientes. Sin embargo, hay un remedio que parece mucho más efectivo y que tiene nombre: Boira. Es una perra mestiza de pastor alemán y, probablemente, de border collie, que ha cazado ya más de 70 ejemplares de serpientes en la isla desde que aprendió a hacerlo hace tres años.

El talento de Boira, de cinco años, como excelente cazadora, gracias a su carácter incansable, le ha permitido ganarse un carismático apodo: el terror de las serpientes. Eso sí, lo de Boira no es, ni mucho menos, un talento innato, según explica su dueño, Tomás: "Al principio se asustaba mucho. Las veía y se apartaba".

Al principio les tenía miedo

A pesar de que, cuando era pequeña, era la propia Boira quien temía a este tipo de reptiles, todo cambió cuando empezó a entrenar en junio de 2022. Su dueño recuerda que el 3 de ese mismo mes comenzó a mostrar interés y que, menos de dos semanas después, logró su primera hazaña al cazar su primera serpiente sin ayuda de nadie. "Desde que empezó a mostrar interés hasta que cazó su primera serpiente transcurrieron 13 días".

Boira se ha convertido en una solución eficaz frente a las serpientes que merodean por la finca tradicional ibicenca en la que vive, Can Daifa, ubicada en Sant Mateu. Sin embargo, este talento no lo ha desarrollado de la noche a la mañana, sino tras un proceso paulatino y meticuloso. De hecho, Tomás explica que al principio trabajaron con serpientes muertas que aún conservaban reflejos nerviosos y se movían en el suelo, con el objetivo de despertar la curiosidad de la perra. Poco a poco, y siempre premiándola tras cada avance, Boira dejó atrás el temor y se puso manos a la obra.

Las heridas de guerra de Boira

La primera serpiente capturada por Boira marcó un antes y un después en la vida de la perra, ya que desde entonces se ha convertido en una auténtica experta en la materia. No obstante, previamente tuvo que aprender y, en ese proceso, ha sufrido varias heridas de guerra. Gajes del oficio. Así, Boira ha recibido algún que otro mordisco de las serpientes que pretendía cazar, especialmente cuando había varios de estos reptiles en la misma trampa, según explica Tomás: "Lo hablamos con su veterinario y nos dijo que no suponía un peligro serio, más allá de una posible infección. Basta con limpiar bien la herida".

Por otro lado, las serpientes son el único ser vivo al que ataca Boira, según explica su dueño: "Las serpientes desprenden un olor muy característico y solo las ataca a ellas".

Una auténtica "cazaserpientes"

La labor de Boira va más allá de ahuyentar a las serpientes que merodean principalmente por las trampas ubicadas Can Daifa. También pastorea animales, ayuda con el ganado y, en alguna ocasión, incluso ha cazado serpientes localizadas fuera de la finca, "pero es menos habitual", según reconoce Tomás.

Su dueño concluye la entrevista con este diario asegurando que, hace unos años, leyó un plan piloto de alguna institución para erradicar el problema de las serpientes en la isla adiestrando perros, pero la iniciativa no cuajó. Boira, en cambio, lo ha logrado. Tres años y medio después de aquel 16 de junio de 2022, sigue recorriendo la finca con la misma valentía, dispuesta a proteger su casa y consolidando su fama como una auténtica caza serpientes. Toda una guardiana.