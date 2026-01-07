Sale el sol en Ibiza y Formentera: el pronóstico para el resto de la semana

Las celebraciones de Navidad y Nochevieja 2025 han estado pasadas por agua, al igual que el Día de Reyes de este 2026 que acaba de comenzar. Las lluvias y tormentas han sido protagonistas y han obligado a suspender, aplazar y reprogramar algunas de las actividades festivas tanto en Ibiza como en Formentera, como alguna cabalgata.

Sin embargo, los días de inestabilidad se despiden de las islas hasta nuevo aviso. De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología(Aemet), los próximos días habrá cielos poco nubosos o despejados, y las probabilidades de precipitaciones son prácticamente nulas.

En Ibiza, este miércoles 7 de enero se ha iniciado con temperaturas extremadamente bajas: la mínima se registró a las ocho de la mañana y fue de 1,9ºC. Para lo que resta de la jornada, se espera que continúe el frío, con una temperatura máxima pronosticada de 12ºC. Los vientos serán moderados, llegando desde el oeste.

Pronóstico del tiempo en Ibiza / Captura Aemet

El cielo se mantendrá despejado también el jueves, cuando las temperaturas comenzarán a ir en aumento: la mínima será de 9ºC y la máxima de 16ºC. Aemet ha emitido una alerta por vientos fuertes que comenzará a la medianoche y se extenderá hasta las 8.59 horas del viernes, con rachas que podrían alcanzar los 70 km/h. Las temperaturas estarán entre los 8ºC y los 16ºC, mientras que el cielo estará poco nuboso, al igual que el sábado, cuando se espera que la temperatura mínima sea de 9ºC y la máxima, de 15ºC.

Similares son las condiciones climáticas que pronostica Aemet para el domingo en Ibiza, con un leve aumento de la nubosidad y un 10% de probabilidad de lluvias. A partir del lunes, las temperaturas irán en aumento y también las posibilidades de que se registren algunas precipitaciones aisladas.

El pronóstico del tiempo en Formentera / Captura Aemet

En Formentera, el calor se hará sentir más este miércoles, con una temperatura mínima de 7ºC y una máxima pronosticada de 13ºC. La mínima será también más alta que en Ibiza el jueves, cuando se espera que las temperaturas ronden entre los 11ºC y los 15ºC, con cielos totalmente despejados.

La alerta por vientos fuertes también estará activa durante las primeras horas del viernes en Formentera. Durante el fin de semana, aparecerán algunas nubes y las temperaturas se mantendrán entre los 11ºC y los 16ºC.