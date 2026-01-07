La Revista 078 organiza un coloquio sobre creación artística y migraciones en Ibiza

La Revista 078 organiza este viernes 9 de enero un coloquio sobre creación artística y migraciones que se celebrará a las 19 horas en Sa Nostra Sala, en Vila. El encuentro reunirá a cuatro artistas migrantes procedentes de distintos países de América Latina que compartirán sus experiencias personales y creativas tras trasladarse a Ibiza.

Participarán Daniela Cugliandolo, artista audiovisual de origen argentino; Diego Martínez, clown y músico uruguayo; Lita Elena Escobar, voz del proyecto Macumbia y procedente de Colombia; y Maritza Aripaku, narradora oral de Bolivia. Los cuatro artistas, muy presentes en la escena cultural local, reflexionarán sobre cómo Ibiza, como tierra de acogida, ha influido en sus procesos creativos, así como sobre las dificultades y oportunidades encontradas a lo largo de su trayectoria.

Durante el coloquio se abordará también la aportación de sus vivencias personales y artísticas al panorama cultural ibicenco actual. El acto se enmarca en el objetivo de la Revista 078 de fomentar espacios de pensamiento y reflexión colectiva en torno a “las Ibizas que son y las que podrían ser”, concepto que define el imaginario que impulsa este proyecto cultural.

El coloquio estará moderado por una de las cofundadoras de la Revista 078, la periodista y jurista Núria Ribas Costa. Desde la publicación han mostrado su entusiasmo por la iniciativa e invitan a todas las personas interesadas a asistir y participar en el diálogo, subrayando la importancia del encuentro y la conversación para avanzar hacia una isla más habitable y cohesionada.

El acto tendrá lugar en Sa Nostra Sala de Ibiza, situada en la calle Aragón, 17, y al finalizar se ofrecerá un pequeño refrigerio.