Rebajas en Ibiza: A la caza y captura del chollo

Las calles más comerciales de Ibiza son a mediodía un hervidero de gente entrando y saliendo de tiendas y mirando escaparates, en los que lucen descuentos que rondan entre el 20% y el 40%, aunque hay casos excepcionales de hasta el 70%. Tanto movimiento es señal inequívoca de que han comenzado oficialmente las rebajas de invierno. Ni el frío ni el hecho de que este 7 de enero caiga entre semana han frenado las ganas de los consumidores de salir a la caza y captura de gangas. "Nos esperábamos menos afluencia de gente, pero, a pesar de caer en jornada laborable, este primer día de rebajas está siendo animado", comenta Daniela, comercial en Zara Kids, antes de explicar que todos los artículos en los que han aplicado descuento "pertenecen a la temporada de invierno, que va de agosto a diciembre".

Una mujer mira unos zapatos en Mercalzado. / J.A. Riera

"Está siendo un día con bastante movimiento de clientela", opina Mariano, dependiente en Bershka. En este establecimiento, detalla, las rebajas "se hacen con los restos de verano de 2025, en artículos destallados y en alguna prenda de invierno".

Mientras en las grandes franquicias, que se reparten entre las avenidas de Bartomeu Roselló, Ignasi Wallis e Isidor Macabich, el flujo de gente es continuo y más intenso, en el pequeño y mediano comercio la entrada de clientes va "un poco a trompicones". Lo dice Manuela Molina, dependienta de Mercalzado, donde ofrecen descuentos del 20% al 50% en prácticamente todos sus productos, excepto en algunos de la nueva colección. "Los primeros días de rebajas siempre hay más trasiego de personas, pero con el paso de las semanas va decayendo", explica.

Las rebajas en la tienda Pop Up. / J.A. Riera

"El pequeño comercio, segundo plato"

"Lo tenemos asumido, el pequeño comercio somos el segundo plato, nunca la opción prioritaria. La gente primero va a las grandes marcas y nosotros vivimos de las migajas", lamenta Javier Gimeno, a cargo de Pop Up. En esta tienda de ropa de mujer de Vila la primera jornada de la campaña de invierno "está siendo, por ahora, tranquila". Cuenta el responsable que el negocio abrió en 2012 y que si compara el volumen de trabajo de la época de rebajas de aquel entonces con el de ahora, "la diferencia es abismal". "En este periodo se vende una tercera parte de lo que se vendía hace trece años", asegura, y achaca esta caída en la demanda a la dura competencia de las grandes marcas y de internet. "Cuando arrancamos en este sector del textil, un pantalón se podía vender a 12.000 pesetas, pero ahora nadie lo compraría por 60 euros. El problema es que todo el mundo quiere comprar barato, sin importar si detrás de ese precio tan competitivo hay explotación laboral o de recursos", reflexiona.

Maria Torres le muestra unos zapatos a un cliente . / J.A. Riera

Como en la mayoría de los comercios, allí los descuentos han arrancado este 7 de enero, aunque hay establecimientos que han empezado antes, como la zapatería Hel·Tor, que ya puso el cartel de rebajas el pasado 2 de enero. Cuando se le pregunta a su propietaria, Maria Torres, cómo está yendo el inicio de esta campaña, asegura que "va flojo", aunque esta mañana está siendo "más animada". "Las rebajas de enero no tienen nada que ver con las de hace unos años, son un poco descafeinadas", afirma.

"Preparadas para la guerra"

Laura Freiría y su madre, Montse González, se han desplazado desde su localidad de residencia, Sant Jordi, hasta Vila a propósito para "ir de rebajas". La primera tenía muy claro qué quería comprar. "Una chaqueta, un perfume, un pijama y unas zapatillas", enumera. Acaban de hacer sus primeras compras en Pull&Bear: "Una sudadera y un pantalón", que serán el regalo de Reyes atrasado del padre de Laura. Aunque no se han puesto un límite de gasto, calculan que solo en esta jornada se gastarán entre las dos "unos 200 euros". "Los descuentos que hay no están mal, pero siempre ponen ropa de temporadas anteriores", se queja Laura, que admite que antes de comprar productos que son caros en comercio físico consulta los precios que hay en las webs y, si son más baratos, opta por esta vía.

Samuel Lucena y Melania Pérez, en la avenida de Bartomeu Roselló. / Maite Alvite

Antes de lanzarse a comprar en las rebajas de enero, Samuel Lucena y Melania Pérez echaron un vistazo a los precios de lo que querían el pasado 5 de enero. "Algunas de las cosas que nos interesaban ya no están, y eso que hemos llegado a las 10 de la mañana, cuando los negocios abrían", aseguran. Han entrado prácticamente en todas las tiendas de la avenida de Bartomeu Roselló y se han encontrado con unas rebajas menos atractivas de lo que esperaban. "La mayoría de los descuentos van del 30% al 40%; no he visto nada del 50%. La chaqueta en la que me fijé el día 5 ahora me ha costado diez euros menos, pero el jersey al que le eché el ojo sigue al mismo precio", señala Samuel, que estima que en las próximas horas se gastarán unos 160 euros.

Idoia Meñaka y su hija Idoia Alarcón han salido esta mañana de casa "en busca de la ganga" y se han encontrado "descuentos razonables" que van del 30% al 50%. No tienen presupuesto cerrado para esta jornada; se van a dejar "fluir", como dice la más joven.

Idoia Meñaka y su hija, Idoia Alarcón, se toman un descanso después de las primeras compras. / Maite Alvite

Ellas son "fans de las rebajas", al igual que Vera y María Djergovic, que han salido de su municipio, Santa Eulària, con tiempo para estar a las diez en Ibiza "preparadas para la guerra". "En realidad, a las dos nos gusta la ropa y esto es una excusa para compartir juntas unas horas y comprar lo que nos parezca interesante, aunque no estamos viendo muchos chollos", afirman. "Nosotras vivíamos antes en Asturias y la impresión que tenemos es que en Ibiza, en general, faltan tiendas", apuntan. Por eso, explican, María, a veces, opta por irse de rebajas a la Península y Vera, por comprar online. No obstante, han llegado a Vila esta mañana dispuestas a gastarse los cuartos y es que, dice Vera, lo que más le gusta de la Navidad "es que se acaban y que llegan las rebajas".