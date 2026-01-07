El PSOE acusa al Consell de Ibiza de maquillar los datos del alquiler turístico ilegal

El Grupo Socialista en el Consell de Ibiza denuncia que las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) "desmontan" el discurso del presidente insular, Vicent Marí, sobre una supuesta reducción del alquiler turístico ilegal. Los socialistas utilizan una información de Diario de Ibiza en la que se indica que el número de turistas alojados en viviendas irregulares aumentó el pasado verano un 3,4%, mientras que el gasto asociado a este tipo de alojamiento alcanzó los 550 millones de euros, la cifra más alta de la última década.

La portavoz del PSOE en el Consell, Elena López Bonet, acusa al presidente insular de "engañar a la ciudadanía"con un "elato triunfalista basado en mentiras" que, a su juicio, no se sostiene frente a las estadísticas oficiales. "Los engaños de Vicent Marí han quedado al descubierto", afirma, y critica también el papel del vicepresidente insular, Mariano Juan.

Un "éxito sin precedentes"

En noviembre del año pasado, el presidente del Consell aseguró que la eliminación de 14.500 plazas de alojamiento turístico ilegal había provocado una caída de cerca de 8.000 turistas diarios durante la temporada. El Partido Popular calificó entonces la medida como un "éxito sin precedentes" y defendió que los visitantes que antes utilizaban la oferta ilegal se habían trasladado masivamente a los establecimientos regulados.

Sin embargo, los datos de Frontur y Egatur del INE, correspondientes a 2025 y sobre los que se basa la noticia de Diario de Ibiza, dibujan un escenario muy distinto. Hasta el mes de noviembre, un total de 478.159 personas se alojaron en lo que el organismo estadístico denomina "alojamientos turísticos de no mercado", lo que supone un incremento del 3,38% respecto a todo 2024, es decir, 15.652 turistas más.

Más llamativo aún es el gasto asociado a estos visitantes, que alcanzó los 550 millones de euros, un 3,47% más que el año anterior y el dato más elevado de los últimos diez años. Esta cantidad representa el 12,17% del total del negocio turístico de la isla.

"Nos han querido hacer creer que estaban desmantelando la oferta ilegal cuando la realidad es exactamente la contraria", señala al respecto López. "Nunca ha habido tantos turistas alojados irregularmente ni que hayan gastado tanto dinero. Mientras tanto, los hoteles regulados han perdido clientes".

Turistas en el puerto de Ibiza el verano pasado. / César Navarro Adame

De hecho, las mismas estadísticas reflejan que los hoteles y establecimientos reglados alojaron a 3.020.526 personas, un 0,88% menos que en 2024, lo que supone una caída de unas 27.000 personas. "¿Dónde están esos turistas que, según el Consell, habían abandonado la oferta ilegal para ir a los hoteles?", se pregunta la portavoz socialista. "Las cifras demuestran que esa afirmación era falsa".

López Bonet recuerda que el PSOE ya advirtió de que las medidas del Consell contra el intrusismo eran insuficientes y que el discurso oficial no se correspondía con la realidad. "Decían que habían limpiado Airbnb de anuncios ilegales, algo que cualquiera puede comprobar que no es cierto con una simple búsqueda. Ahora las estadísticas oficiales nos dan la razón de la forma más contundente".

La portavoz socialista exige explicaciones al gobierno insular por la "contradicción flagrante" entre su relato político y los datos oficiales, y ha reclamado medidas "reales y efectivas" contra el intrusismo turístico, con recursos suficientes y objetivos verificables. "Necesitamos una estrategia seria, no titulares vacíos ni propaganda. El problema del intrusismo es real y grave, y requiere soluciones reales y serias".

Por último, López Bonet advierte de que el aumento del gasto ligado al ocio confirma que "el modelo turístico de Ibiza se está orientando exclusivamente al lujo y la fiesta", lo que, a su juicio, está expulsando al turismo familiar. "Vicent Marí dejará una Ibiza más excluyente, con un modelo que beneficia a unos pocos y no al conjunto de la ciudadanía", concluye la socialista.