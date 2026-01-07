Promocionan una nueva discoteca "exclusiva en un bunker secreto" situado en una colina de Ibiza: ¿un nuevo The Kave?

Ibiza podría estar a punto de contar con un nuevo emplazamiento, probablemente ilegal, para el ocio nocturno que, según los rumores que circulan en redes sociales, se alejaría del modelo tradicional de clubes y eventos multitudinarios. Se trataría de "un espacio oculto, ubicado en una zona rural y concebido para un aforo muy reducido", lo que ha despertado tanto curiosidad como preocupación ante la posibilidad de que se trate de una actividad sin las autorizaciones correspondientes. El mero hecho de que se emplace en un entorno rural ya dificulta sobremanera la obtención de los permisos correspondientes. Por lo que se estaría promocionando un nuevo negocio ilegal.

La cuenta de Instagram @ibiza apunta a un club "de carácter muy exclusivo, sin promoción pública, sin redes sociales y sin cámaras, donde el acceso estaría limitado únicamente por invitación y la música techno sería el eje central de la experiencia". El supuesto proyecto, envuelto en un fuerte hermetismo, ha sido calificado por algunos como "un intento de recuperar la Ibiza más underground, aunque su naturaleza y encaje legal siguen siendo una incógnita".

Este tipo de iniciativas recuerdan a otros episodios recientes en la isla. El Ayuntamiento de Santa Eulària inició hace meses un expediente sancionador contra los organizadores de una fiesta celebrada en una finca en suelo rústico, donde se desarrollaba una actividad similar a la de una discoteca sin contar con las autorizaciones necesarias. Según informó entonces el Consistorio, aquella celebración ponía en riesgo la seguridad, la salud pública y el medio ambiente.

Durante una inspección, se constató la presencia de unas 480 personas en un evento que ofrecía música en vivo en una cueva adaptada como sala de fiestas y en otras zonas de la finca. A pesar de contar con personal de seguridad privada y servicio de enfermería, la actividad incumplía diversas normativas, lo que motivó la suspensión inmediata, la clausura del espacio y su posterior precinto.

La proliferación de fiestas clandestinas y after parties no es un fenómeno nuevo en Ibiza. Cuando los grandes clubes cierran, algunos turistas y residentes saben que existen lugares alternativos donde la música continúa a cualquier hora del día. Uno de los ejemplos más conocidos es The Kave, una cueva situada en plena naturaleza, en la zona de Sant Carles, que lleva más de una década acogiendo fiestas al margen del circuito oficial y que ha generado polémica por la ausencia de medidas de seguridad visibles.

En este contexto, el rumor sobre un nuevo espacio secreto para 2026 abre el debate sobre los límites del ocio nocturno en la isla y la necesidad de equilibrar la demanda de experiencias exclusivas con el cumplimiento de la normativa, la protección del entorno y la convivencia vecinal. Por ahora, no existe confirmación oficial sobre la existencia ni la legalidad de este supuesto nuevo emplazamiento.