El PP de Ibiza niega que el Consell maquille los datos de la lucha contra el alquiler turístico ilegal

Los populares acusan a los socialistas de interpretar de forma interesada las estadísticas oficiales

Imagen de archivo con varios turistas arrastrando sus maletas en la salida de la terminal del aeropuerto de Ibiza.

Imagen de archivo con varios turistas arrastrando sus maletas en la salida de la terminal del aeropuerto de Ibiza. / Toni Escobar

Redacción Digital

Ibiza

El Partido Popular de Ibiza rechaza las acusaciones del PSOE, que sostiene que el Consell, dirigido por los populares, "maquilla" los datos sobre el alquiler turístico ilegal, y defiende que los socialistas hacen una "lectura interesada y errónea" de las estadísticas oficiales de Frontur y Egatur. Desde el PP señalan que Frontur, una encuesta del Instituto Nacional de Estadística, solo contabiliza turistas internacionales y no distingue entre alojamientos legales e ilegales. En este sentido, consideran incorrecto identificar la categoría de "alojamiento de no mercado" con el alquiler turístico ilegal, ya que incluye estancias en viviendas en propiedad o en casas de familiares y amigos, entre otras fórmulas no comerciales. Estos detalles ya se explicaban en la información publicada por Diario de Ibiza que ha provocado la primera reacción del PSOE.

Los populares también reprochan al PSOE que utilice datos acumulados para hablar de saturación turística. Según explican, Frontur mide el número total de visitantes a lo largo del año, pero no la presencia real de personas en la isla día a día, que es -a su juicio- el indicador relevante para evaluar la presión sobre servicios públicos, infraestructuras o recursos naturales.

Frente a estas cifras, el PP destaca que el Consell de Ibiza trabaja con el Índice de Presión Humana elaborado por el IBESTAT, que permite conocer la población real presente en la isla. Según estos datos, aseguran, en 2025 se ha registrado una reducción significativa de la presión humana durante la temporada alta, coincidiendo con la retirada de oferta turística ilegal.

Además, el PP subraya que el propio Frontur refleja un aumento del alojamiento de no mercado en el conjunto de España, lo que, a su juicio, desmonta el argumento socialista. "De ser cierto el planteamiento del PSOE, habría que concluir que el alquiler turístico ilegal se ha disparado en todo el país", señalan.

Los populares defienden que la lucha contra el intrusismo se está traduciendo en la retirada de miles de anuncios ilegales, cancelación de reservas y una reducción efectiva de plazas irregulares, y sostienen que ordenar el mercado turístico no supone atacar al turismo ni al alojamiento privado legal, sino garantizar una actividad regulada y compatible con el territorio y la convivencia vecinal.

