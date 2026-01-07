Ofensiva en Ibiza para reducir los residuos

La Alianza Residuo Cero Ibiza y Formentera, que agrupa a entidades ambientales de ambas islas, ha cerrado 2025 reforzando su papel como "espacio de coordinación técnica y diálogo con las administraciones públicas en materia de prevención y reducción de residuos". El colectivo recuerda en una nota que trabaja para que Ibiza y Formentera, "se sitúen entre las diez primeras islas residuo cero del Mediterráneo para 2030" y ya prepara nuevas acciones para el año que comienza.

Entre ellas figura la realización de un viaje de estudio para conocer "la experiencia de otro territorio insular que ya ha reducido sus residuos", una iniciativa en la que participarán entidades miembro y sobre la que "varias instituciones públicas han mostrado interés en sumarse a este proceso de aprendizaje".

De cara a 2026, la alianza también buscará "aportar su conocimiento y espacio de aprendizaje para colaborar con el Plan de Choque insular de reducción de residuos anunciado por las administraciones en el último Consell de Alcaldes".

Según explica la propia entidad, su función se centra en "facilitar criterios compartidos, un lenguaje común y espacios de aprendizaje sobre qué implica avanzar hacia el residuo cero en territorios insulares como Ibiza y Formentera, y bajo qué condiciones podría hacerse de forma realista".

Uno de los hitos de 2025, apuntan, fue el taller técnico 'Cap a unes illes residu zero', celebrado en noviembre, que reunió a representantes técnicos y políticos de ayuntamientos, consells insulares y del Govern balear, junto con entidades miembro de la alianza. El taller se concibió como "un espacio de trabajo y de intercambio técnico" y fue valorado por las personas participantes como "relevante y útil", que además manifestaron "su intención de seguir formando parte".

Representantes de las entidades de la alianza durante el taller con instituciones públicas en noviembre / Germán Laman

Estos encuentros buscan "facilitar una conversación informada sobre prevención y reducción de residuos, conectando el contexto local con experiencias de otros territorios insulares que han avanzado hacia objetivos de residuo cero".

Impacto colectivo en las Pitiusas

De forma complementaria, la alianza agrega por primera vez datos de impacto colectivo correspondientes a acciones impulsadas de manera independiente por sus entidades miembro, pero "alineadas con objetivos comunes de prevención y reducción de residuos". Entre los resultados agregados de 2025 en las Pitiusas se incluyen la recogida de 3,8 toneladas de residuos en espacios naturales -"aproximadamente un 76 % de ellos plásticos"-, la gestión de 240 toneladas de residuos voluminosos y textiles, la eliminación de más de 2.000 vasos de un solo uso en eventos, la participación de más de 870 personas en acciones de limpieza y la implicación de 2.551 personas en acciones de sensibilización y formación, "un 63 % alumnado de centros educativos.

En este contexto, la alianza recuerda que en diciembre de 2025, el Consell de Alcaldes "hizo pública la necesidad de reducir la generación de residuos" y anunció el inicio de los trabajos hacia un Plan de Choque insular de reducción de residuos. La entidad valora este reconocimiento institucional y "pone a disposición su conocimiento técnico para colaborar".

Viaje para aprender de otras islas

En cuanto al proyecto 'Cap a unes illes residu zero', tiene como objetivo "aprender directamente de experiencias insulares que han avanzado en la reducción de residuos". Entre los territorios que se están analizando se encuentran "Krk (Croacia) y Cerdeña (Italia)".

El propósito de la visita es "comprender qué medidas han funcionado, bajo qué condiciones y con qué limitaciones", y trasladar estos aprendizajes al contexto pitiuso "a través de un documento de recomendaciones técnicas". El proyecto está impulsado por (Ma) Laboratorio de Transformación Sostenible en colaboración con Plastic Free: Alianza Residuo Cero Ibiza y Formentera y es posible gracias a la financiación de la Fundación BeMed e IbizaPreservation.

Esta iniciativa se enmarca en la "visión 2030 de Plastic Free: Alianza Residuo Cero Ibiza y Formentera", que aspira a que las Pitiusas estén "entre las primeras diez islas del Mediterráneo certificadas como residuo cero", una estrategia liderada por las entidades miembro de la alianza.