Las matriculaciones de híbridos ya doblan las de diésel en Ibiza

Pasito a pasito, las propulsiones híbridas —cada vez más asequibles por la presión que ejercen las fábricas de automóviles chinas— van ganando terreno en Ibiza, como refleja la última estadística publicada por el Ibestat la semana pasada. Entre enero y noviembre, en la isla se matricularon un total de 1.076 vehículos híbridos, un 37% más que en el mismo periodo de 2024.

Pero lo interesante es que se ha acelerado la diferencia entre este tipo de propulsión y el diésel: hace un año, cuando se produjo el sorpasso a este motor de combustión, se habían dado ya de alta 742 híbridos hasta noviembre, 112 más que diésel; en 2025, en cambio, la distancia casi se ha duplicado, pues solo se han matriculado 541 vehículos con motores que requieren gasóleo.

Los diésel, defenestrados por la Unión Europea, vuelven a caer: acumulan un descenso del 7,5% hasta noviembre. Hace solo ocho años se tramitaban en la isla 1.548 con esa motorización a falta de un mes para que acabara el año; ahora, apenas una tercera parte. Con todo, parecen resistirse al desplome definitivo.

También bajan los vehículos impulsados por gasolina: 2.354 matriculados, un 1,38% menos que en 2024. Hace nueve años se llegaron a dar de alta 3.678 hasta noviembre.

Los eléctricos, desenchufados

Y los que suben y bajan, según la época, sin llegar a romper su propio techo, son los eléctricos, a los que lastran sus elevados precios y su escasa autonomía (aunque esta mejora poco a poco). Así, su número se ha incrementado interanualmente un 97,2%, hasta llegar a 213, pero ese porcentaje se queda en poca cosa si se analiza lo ocurrido en los últimos años: en 2021 se matricularon 247 eléctricos en la isla, 34 más que en 2025. Y desde entonces los registros cayeron a 151 en 2022, 165 en 2023 y 108 en 2024. Es decir, esta propulsión no despega de la misma manera que los híbridos, que en poco tiempo han sobrepasado a los diésel y ya suponen —sumados a los eléctricos— la mitad de las inscripciones de vehículos de gasolina.

En Formentera se reducen las altas de vehículos de gasolina (solo 231 matriculados, un 51% menos interanual), mientras los diésel conservan el tipo (crecen un 3,7%, con 28 matrículas), los híbridos siguen al alza (+98%, con 113 altas) y los eléctricos se estancan (literalmente, pues solo se inscribieron 13, los mismos que en 2024).

En total, Ibiza ha matriculado 4.627 vehículos en 11 meses, un 9,4% más que en 2024. Es la mejor cifra desde 2019 (5.183), pero sigue muy lejos de las altas previas al desplome de 2008, cuando se registraban más de 8.000 unidades.

Más turismos

El mayor empuje lo experimentan los turismos, con 2.498 altas y un incremento interanual del 9,37%, la cantidad más alta desde las 3.249 de hace seis años. También suben (un 4,4%) en Ibiza las matriculaciones de motocicletas, que llegan a 1.403.

Por el contrario, en Formentera se desploman las matriculaciones (396 en total), un 31,4% menos respecto al mismo periodo de 2024, y son, comparativamente, cinco veces inferiores a las del periodo previo a la crisis económica de 2008.

Aumentan un 31,5% las tramitaciones de turismos (188) en la pitiusa del sur, mientras caen estrepitosamente las de motos y ciclomotores: solo se registran 173 en 11 meses, un 56,4% menos que un año antes. Esta es, salvo la cifra del primer año de la pandemia, la cantidad más baja de matriculaciones registrada en Formentera desde 2003, hace 22 años.