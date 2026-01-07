Llama la atención
Las nuevas advertencias de los sindicatos tras conocerse los datos de cierre del paro en 2025, que continúa en cifras muy bajas, prácticamente de pleno empleo en las Pitiusas. Las centrales sindicales alertan de que esa bonanza en la economía no se está traduciendo en mejoras para los trabajadores, mientras que la Pimeef afirma que tampoco supone mayores facturaciones.
Lo difícil que es ya encontrar en los comercios pitiusos la baliza V16, que es obligatorio llevar en el vehículo desde el 1 de enero, para encender en caso de cualquier incidencia en la carretera. Como es habitual, muchos conductores han apurado hasta el último momento y ahora comienza la búsqueda de un dispositivo que ha levantado muchos recelos, incluso entre los propios vendedores.
Las dificultades que han tenido en los últimos días los Reyes Magos para atender todos sus compromisos en las Pitiusas, y las familias para enterarse de todos los cambios entre adelantos y atrasos de las cabalgatas, según los municipios. Hay que valorar el esfuerzo de los diferentes ayuntamientos para facilitar los encuentros reales y sobre todo de Sant Josep, que logró sacar la cabalgata a la calle en la noche del 5.
