José Javier Marí, presidente de Comercio de Pimeef: "Los hábitos de los consumidores de Ibiza están cambiando mucho y todavía más con la IA"

Desde la liberalización de las rebajas y con la competencia del comercio online a los negocios tradicionales, las campañas de descuentos de invierno y verano "ya no son lo que eran". Es lo que piensa José Javier Marí Noguera, presidente de la asociación de Comercio de Pimeef, y que comparte todo el sector. "La afluencia de clientela en las tiendas ha bajado mucho en los últimos quince años", reflexiona cuando se le pregunta por las perspectivas para este primer período de rebajas de 2026.

Aunque algunos ya se adelantaron, la mayoría de los pequeños y medianos comercios de Ibiza han comenzado con las rebajas este 7 de enero y las prolongarán durante dos meses, "hasta finales de febrero o principios de marzo", detalla. "En esta primera semana los descuentos suelen moverse entre el 20 y el 50%, dependiendo del sector", añade el portavoz de la patronal.

Un presupuesto medio de entre 100 y 125 €

El gasto medio por persona en este período suele rondar "entre los 100 y los 125 € en todo el territorio nacional". "Después de los desembolsos importantes que se hacen en Black Friday y en Navidad, la cuesta de enero marca bastante el presupuesto", señala Marí, después de explicar que la cifra media del gasto durante esta época de rebajas ha bajado respecto a años anteriores "debido a la subida de precios y la inflación".

Gente haciendo compras el primer día de la campaña de rebajas de invierno en Vila. / J.A. Riera

El presidente de la asociación de Comercio de Pimeef también habla de los hábitos de los consumidores, que "en los últimos años están cambiando mucho y todavía más ahora con la Inteligencia Artificial", la IA. Esta herramienta la emplean de distintas formas, ya sea comprando directamente a través de un chatbot, recurriendo a algoritmos para recibir consejos o haciendo uso de un asistente virtual. El hecho de que cada vez más compradores usen esta tecnología para guiar sus compras representa un hándicap para los comercios de proximidad, para los que resulta muy difícil competir con el amplio abanico de posibilidades y oportunidades que ofrecen internet y la IA.

"A pesar de que muchos negocios intentan buscar nuevas fórmulas para fidelizar y atraer clientela, al comercio local se nos hace difícil seguir estas tendencias", reconoce Marí, que anima a la población de Ibiza a que compre en tiendas físicas. En los negocios de proximidad, asegura, los consumidores van a encontrar una buena selección de productos con atractivos descuentos y, además, van a recibir un trato de tú a tú con el que no puede competir un frío chatbot. Apostar por el comercio local, recuerda, es también una forma de "mantener la diversidad en el sector y proteger la identidad de las poblaciones".