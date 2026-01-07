Este es el impacto económico de la promoción del comercio de Santa Eulària

El Ayuntamiento de Santa Eulària, junto con Santa Eulària Empresarial y 32 comercios del municipio, ha celebrado una nueva edición de la campaña para promover la compra en los establecimientos locales durante las fiestas de Navidad y Reyes, "unas de las más significativas del año en cuanto a consumo", que ha generado "un impacto económico de unos 400.000 euros".

El sorteo, que "tradicionalmente se celebra en la plaza de España, justo antes de la entrega de los regalos a los niños por parte de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente", se ha realizado este año de forma telemática "debido a las lluvias". En total, se han repartido "10.000 euros en regalos como un iPad Pro de 13 pulgadas, un patinete eléctrico con casco o talonarios por un importe de 500 euros".

El premio principal del concurso, "el más atractivo", incluía material por valor de 6.000 euros. El ganador ha sido Luca Tondini tras "una compra realizada en la Bodega Ribas". Este gran lote estaba compuesto por "un iPad Pro de 13 pulgadas, un patinete eléctrico con casco, un dron con cámara fotográfica, un pack de dibujo artístico, zapatillas técnicas de running con conjunto deportivo de entrenamiento, un juego de menaje Le Creuset, un lote de productos locales y un jamón cinco jotas", además de "un tratamiento estético y de bienestar personal o estancia para dos personas en un hotel de la Guía de Hoteles con Encanto, con desayuno y cena incluidos".

Los ocho talonarios de "500 euros para compras en los comercios adheridos" correspondieron a los números "46.270 (Boutique Distel), 40.695 (Calzados Guillén & Cotxu), 45.657 (Calzados Toñi), 53.936 (Bodegas Ribas), 54.996 (Perfumerías Clapés), 43.492 (Bodegas Ribas) y 47.066 (Bodegas Ribas)". El bono de 500 euros para comprar en el Marketplace ‘ShoppingRiu" recayó en el número "41.616 (Susana Sánchez Estudio Imagen)".

El éxito de la campaña se reflejó en la elevada participación, ya que "se han registrado alrededor de 15.400 participaciones en la treintena de negocios que forman parte de esta iniciativa". En esta edición, los establecimientos participantes han sido: A ver…, Al-lots Eco, Al-lots Moda, Al-lots Toy Planet, Bienestar Ibiza, Bodega Ribas, Boutique Distel (Lacoste), Boutique Virginia, Calzados Guillén & Cotxu, Calzados Toñi, Carlin Ibiza y Formentera, Carnicería Pepita y Emilio, Centro de estética Géminis, Cooperativa Agroeivissa, Dala Beauty Salon, Decocina, Ferreteria Es Mercat, Floristeria Clivia, Ibiza Soul Market, Intersport Holidays, Joyería Cenit, Joyería Forns, Juguetería Divertit, El Barco de Papel, Mascotas Cora, Milar Electromar, Perfumerías Clapés, Sei Moda y Arte, Souvenirs Mila, Supermercat Es Terç, Susana Sánchez Estudio Imagen y Wine Delivery Ibiza.