Litoral
Ibiza se replantea el trazado de la pasarela peatonal de la playa de Talamanca
El desprendimiento afecta a un tramo de unos veinte metros
Los temporales registrados durante los primeros días de enero han vuelto a causar daños en la pasarela peatonal de la playa de Talamanca, en el municipio de Ibiza. El desprendimiento afecta a un tramo de unos veinte metros y ha provocado también daños parciales en el muro que separa la pasarela de la terraza de un establecimiento próximo.
La Policía Local de Ibiza procedió el pasado martes 6 de enero al precinto de la zona afectada para garantizar la seguridad de los peatones.
Según explica el concejal de Playas del Ayuntamiento de Ibiza, Rubén Sousa, en una nota de prensa, los desperfectos se han producido en el mismo tramo que ya resultó dañado por los temporales de 2024. Una primera inspección municipal ha confirmado, además, que el muro que sostiene la pasarela presenta un avanzado estado de degradación y riesgo de caída, lo que impide su reparación definitiva sin una actuación previa de refuerzo y estabilización.
Esta situación obliga al Ayuntamiento a replantear el trazado habitual de la pasarela y a estudiar posibles alternativas, un proceso que requerirá la coordinación con la Demarcación de Costas, organismo competente en la zona.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un motorista de 22 años en un accidente de tráfico en la entrada de Ibiza
- Último adiós al joven motorista fallecido en Ibiza: el Pitiús Team Motoclub convoca un acompañamiento 'sin acelerones ni ruidos
- Todas las cabalgatas de Reyes en Ibiza: horario y recorrido municipio a municipio
- Resuelto el misterio de los Reyes Magos en Ibiza: ya hay fecha para la cabalgata
- Cambio de fecha en las cabalgatas de Reyes de Santa Eulària: sus Majestades de Oriente se retrasan
- Marwa Udari, primera bebé del año en Ibiza
- Fallece la condesa de Ribes, la mujer más elegante del mundo y gran amante de Ibiza
- La Guardia Civil investiga el accidente de un todoterreno en Ibiza: saltaron los 'airbargs' y el conductor abandonó el coche