Ibiza se replantea el trazado de la pasarela peatonal de la playa de Talamanca

Los temporales registrados durante los primeros días de enero han vuelto a causar daños en la pasarela peatonal de la playa de Talamanca, en el municipio de Ibiza. El desprendimiento afecta a un tramo de unos veinte metros y ha provocado también daños parciales en el muro que separa la pasarela de la terraza de un establecimiento próximo.

Imagen de un tramo de la pasarela que permanece precintado. / Ayuntamiento de Vila

La Policía Local de Ibiza procedió el pasado martes 6 de enero al precinto de la zona afectada para garantizar la seguridad de los peatones.

Según explica el concejal de Playas del Ayuntamiento de Ibiza, Rubén Sousa, en una nota de prensa, los desperfectos se han producido en el mismo tramo que ya resultó dañado por los temporales de 2024. Una primera inspección municipal ha confirmado, además, que el muro que sostiene la pasarela presenta un avanzado estado de degradación y riesgo de caída, lo que impide su reparación definitiva sin una actuación previa de refuerzo y estabilización.

Esta situación obliga al Ayuntamiento a replantear el trazado habitual de la pasarela y a estudiar posibles alternativas, un proceso que requerirá la coordinación con la Demarcación de Costas, organismo competente en la zona.