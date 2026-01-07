Ibiza registra la mañana más fría del invierno

El martes 6 de enero, junto con los Reyes Magos de Oriente, llegó también a Ibiza un frente frío que se hizo sentir durante toda la jornada y con más fuerza aún en las primeras horas del miércoles. Según informa en su sitio web la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a las 8.10 horas del 7 de enero el termómetro de la estación de Ibiza registraba una temperatura de 0,9ºC, la más baja en lo que va del invierno en esta zona de la isla.

Durante diciembre las lluvias estuvieron por encima de lo habitual y también las temperaturas, que alcanzaron máximas de 23,5ºC. Sin embargo, el miércoles 3 se registró en la isla la mínima más baja del mes: 3,7ºC en Sant Joan.

Información de las temperaturas mínimas y máximas este 7 de enero / Captura Aemet

Aunque todavía no había llegado oficialmente el invierno, las temperaturas de noviembre habían sido más bajas que en diciembre. Según los datos de la Aemet, el domingo 23 fue el día más frío del mes en Ibiza. El municipio más afectado fue Sant Joan , donde los termómetros descendieron hasta 1ºC, mientras que en la ciudad de Ibiza la mínima fue de 3ºC.

A partir de este jueves se espera que las temperaturas comiencen a subir hasta alcanzar valores por encima de lo habitual en estas fechas invernales. Tanto el jueves 8 como el viernes 9 de enero, la mínima rondará los 8ºC y la temperatura máxima estará en 16ºC.