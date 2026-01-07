Ibiza acoge el próximo martes la presentación del nuevo poemario de Toni Roca, 'It Was a Very Good Year'

La Biblioteca Municipal de Can Ventosa, en Ibiza, acoge el próximo martes 13 de enero, a las 20.15 horas, la presentación del libro It Was a Very Good Year (Edicions Aïllades, 2025), del poeta ibicenco Toni Roca. El acto contará con la intervención del editor Ramon Mayol y la presencia del autor, y se enmarca dentro de las actividades culturales dedicadas a la difusión de la poesía contemporánea en la isla.

El volumen, que constituye el número 19 de la colección Ones de poesia, se plantea como un ejercicio de memoria emocional y cultural en el que la palabra poética funciona como un archivo íntimo de vivencias, músicas y paisajes mediterráneos. Desde el propio título —que remite a la célebre canción popularizada por Frank Sinatra—, Roca establece un diálogo constante entre la tradición musical y la experiencia personal, situando al lector en un territorio híbrido entre la lírica y la crónica sentimental.

El poemario se articula a través de textos breves, muchos de ellos dedicados a amigos, lugares o figuras culturales, lo que confiere al conjunto un aire de mosaico conmemorativo. A lo largo de sus páginas, el autor recurre de manera reiterada a referentes musicales como Nat King Cole, Luigi Tenco, The Platters o Françoise Hardy, así como a iconos cinematográficos como Douglas Sirk, Ingrid Bergman o Gloria Grahame. Estos nombres no aparecen como simples citas nostálgicas, sino como elementos vertebradores de un paisaje emocional que trasciende lo individual para convertirse en testimonio de toda una generación.

La intertextualidad es una de las características más destacadas de la obra. Cada poema actúa como un puente entre la experiencia íntima del autor y el imaginario colectivo de la segunda mitad del siglo XX. El estilo, aparentemente sencillo, se apoya en versos cortos y un tono conversacional que, sin embargo, esconde una notable densidad simbólica. La recurrencia de imágenes asociadas al verano, la juventud y la música refuerza la idea de un tiempo perdido que se recupera mediante la escritura poética.

Formalmente, It Was a Very Good Year oscila entre la prosa poética y el verso libre, combinando momentos de gran lirismo —como el verso “El corazón es un sexo solitario”— con otros de carácter casi diarístico. Esta variedad aporta dinamismo al conjunto, aunque también refleja una fragmentación temática que parece responder a una intención consciente: reproducir el carácter fragmentario de la memoria y la imposibilidad de reconstruirla de forma lineal.

Como es habitual en la colección Ones de poesia, el libro incluye una canción del dúo Mon&Marcel basada en uno de los poemas del volumen, en este caso “No has de témer”. Los músicos ofrecerán además una breve actuación durante la presentación.

En definitiva, It Was a Very Good Year se presenta como un homenaje a la memoria, a los afectos y a la cultura popular que marcaron una época. Toni Roca convierte lo personal en universal e invita al lector a reconocerse en aquellas músicas, películas y veranos que, como el propio autor sugiere, fueron “un embrollo de buenos años”. El libro ya está disponible en librerías y en la tienda virtual de la editorial.