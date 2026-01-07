El gasto ligado a alojamientos turísticos de no mercado crece un 3,5% en Ibiza y Formentera

El Consell considera «un hito» los resultados de su lucha contra el intrusismo en 2025, especialmente tras haber eliminado alrededor de 15.000 plazas irregulares de alquiler turístico. En principio, esa reducción debería reflejarse en el dato de llegadas de turistas y en el del gasto que estos hacen, aunque quizás eso no esté tan claro si nos atenemos a las estadísticas de Frontur (estadística de movimientos turísticos en frontera) y de Egatur (gasto), ambas gestionadas por el INE.

Los últimos datos de Frontur establecen que, hasta noviembre de 2025, durmieron en «alojamientos turísticos no de mercado» (que además de viviendas de amigos y familiares incluyen potencialmente las irregulares) 478.159 personas, que son un 3,38% más (15.652 más) que en todo 2024. Y los de Egatur, publicados hace unos días, van por similar camino: quienes acudieron a «alojamientos turísticos no de mercado» (no a «viviendas propias», que es otro apartado) se gastaron en ese mismo periodo 550 millones de euros, un 3,47% más que en todo 2024 (18,48 millones de euros más) y la cantidad más elevada de la última década. Y esto justo el año en el que, en teoría, se ha desmantelado buena parte de la oferta ilegal y que los beneficios que esta genera tendrían que haberse hundido. Por el contrario, y según ambas estadísticas, ese tipo de oferta ha acogido más turistas y ha registrado un aumento del gasto. Este último supone el 12,17% del gasto turístico total de las Pitiüses, estimado hasta noviembre en 4.517 millones de euros (183 millones más que en 2024), un récord histórico.

Egatur incluso aporta cuánto se gasta en sus vacaciones cada persona que escoge un alojamiento turístico pitiuso que no es de mercado: 821,43 euros de media por estancia (14 euros menos que en 2024), que son 244 euros menos que los que optan por los hoteles de la isla, que pagaron de media 1.066 euros (121,4 euros menos que en 2024, -10%).

Cada día que pasan en la isla, los turistas que eligen alojamientos de no mercado se dejan 105,98 euros en Eivissa o Formentera, 162 euros menos que los que duermen en hoteles. Y eso lleva a que la estancia media sea también bastante distinta: casi ocho días en el caso de los alojamientos irregulares, y casi cuatro, la mitad (porque las vacaciones les sale más caras), en el de los hoteles.

Los españoles gastan menos

Por otra parte, el gasto turístico de los españoles en 2025 se elevó hasta los 634,5 millones de euros, 66, 27 millones menos que en todo 2024 (-9,45%). Hay que tener en cuenta que la pasada temporada vinieron 110.500 españoles menos a las Pitiusas.

Mientras, el gasto de los alemanes (351,7 millones de euros) aumentó un 1,4% (+4,75 millones) y el de los británicos ascendió a 999,23 millones, un 3,5% más que un año antes (+34 millones).

El gasto diario de nuestros compatriotas es uno de los más bajos de los turistas que nos llegan: 118,6 euros, unos tres euros menos que en 2024, mientras que el de los alemanes fue de 200 euros en 2025 (21 euros más que un año antes) y el de los británicos, de casi 203 euros (14 euros menos en términos interanuales).

Un madrileño se gasta en sus vacaciones alrededor de un 43% menos que un londinense o un berlinés

De ahí que las diferencias sean notables en cuanto al gasto por cada estancia vacacional: 721 euros por parte de los españoles (que este año incluso la redujeron en 21 euros respecto a 2024), por 1.259 los alemanes (unos 90 euros más que un año antes) y 1.260 los británicos. Es decir, un madrileño se gasta en sus vacaciones alrededor de un 43% menos que un londinense o un berlinés.

Sube (mucho) el gasto en ocio y compras

Egatur detalla en qué se gasta cada euro el turista que viaja a las Pitiusas. La mayor parte de los 4.517 millones de euros totales se destina al transporte, 1.141 millones, cuyo importe ha crecido un 5,87% respecto a 2024. Le sigue el alojamiento, con 1.026 millones de euros, que ha aumentado un ligero 0,8%, mientras que el gasto en la manutención (887 millones de euros), se incrementó un 4,24%.

Pero lo que porcentualmente ha registrado una subida más espectacular ha sido el gasto en compras, que ha supuesto 146,6 millones en total, un 18,64% más que en el ejercicio previo. Otro gasto que ha destacado ha sido el destinado a ocio: 633 millones de euros, un 7% más en términos interanuales.