Las entradas de taquilla para el concierto de Ara Malikian en Ibiza se pondrán a la venta online
El Consell de Ibiza ha decidido adelantar la venta de entradas online para el concierto de Ara Malikian, previsto en el Recinto Ferial, con el fin de evitar aglomeraciones el día del evento
Las entradas que inicialmente estaban previstas para venderse en taquilla para el concierto de Ara Malikian en Ibiza se pondrán finalmente a la venta de forma anticipada y online, según ha informado el Consell de Ibiza. "La medida se ha adoptado para evitar aglomeraciones de última hora en el Recinto Ferial, ante la alta demanda del espectáculo", detallan.
La venta comenzará este viernes 9 de enero a las 9 horas. Las entradas podrán adquirirse a través del portal web del Consell d’Eivissa y de la plataforma eivissacultural.es. Los enlaces de compra solo estarán disponibles a partir de esa hora.
El concierto se celebrará el mismo viernes 9 de enero en el Recinto Ferial de Ibiza y forma parte del espectáculo ‘Intruso’. Este evento ofrecerá un formato diferente al que el artista libanés presentó el pasado verano en la isla, cuando actuó en un concierto de pequeño formato acompañado únicamente por un pianista, en el entorno de la Antigua Comandancia y las Murallas.
En esta ocasión, el espectáculo está diseñado para un aforo de 1.000 personas y contará con la banda completa de músicos que acompañan a Ara Malikian en su gira ‘Intruso’, con un contenido escénico renovado.
Las puertas del Recinto Ferial se abrirán una hora antes del inicio del concierto, a las 20.00 horas.
