Encarnación Martínez, vecina de Cala Llonga: "Sin bus y teniendo que coger un taxi la barra de pan me sale más cara que a nadie en Ibiza"

Demoras, cancelaciones de servicios sin aviso previo y recorridos que terminan antes de llegar a la estación final de servicio. Es la situación que vive Encarnación Martínez, vecina de Cala Llonga y usuaria habitual de la línea 15 de autobús que une a la localidad con Ibiza.

El deterioro de este servicio ha llevado a la mujer, de 63 años, a llamar en reiteradas ocasiones para pedir explicaciones al Consell, así como a presentar quejas, aunque, por el momento, "sin resultado", lamenta Encarnación. "Un domingo el autobús que debía salir a las 11 horas hacia Cala Llonga no hizo su recorrido y tuve que esperar hasta el siguiente, a las 15 horas, con las bolsas de la compra", denuncia la mujer. Encarna, que no tiene coche, depende del transporte público para desplazarse. Los retrasos en los horarios o incumplimiento de los servicios programados ha hecho que en alguna ocasión haya tenido que pedir un taxi. "Incluso para hacer la compra, como mínimo necesito ir a Jesús. Me sale la barra de pan más cara que a nadie en Ibiza", cuenta indignada Encarnación, quien añade que en alguna ocasión ha visto a vecinos de la zona pidiendo un taxi entre todos ante el retraso del autobús.

Los horarios publicados en la web de transporte público del Consell Insular establecen servicio entre Ibiza y Cala Llonga de lunes a viernes y festivos. Sin embargo, en estas navidades, Encarnación denuncia que ha habido días en los que "el autobús no ha pasado".

Otra de las situaciones que denuncia Encarnación es el incumplimiento de las paradas del recorrido entre algunos conductores de autobús. "Mi nieta viene a verme algunos fines de semana en autobús y, para volver, le ha pasado en dos ocasiones que los conductores han terminado el recorrido en Jesús y la han hehco bajar, cuando deberían haber llegado hasta la estación del Cetis", denuncia.

Según el relato de Encarnación, esta situación se da especialmente durante el invierno, cuando ya es temporada baja. "En verano sí que hay más frecuencia, parece que hay casi cada cinco minutos para que los turistas no tengan que esperar", denuncia la mujer.

La última salida del autobús de la línea 15 desde la estación del Cetis hasta Cala Llonga es a las 18:30 horas, una hora que Encarnación considera "muy pronto". "Si quieres alargar más rato ya no tienes autobús. En alguna ocasión he tenido que subir hasta Santa Eulària y bajar caminando hasta Cala Llonga", explica.