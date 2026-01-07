Caramelos y regalos bajo un sol radiante en Formentera

Los Reyes Magos finalizaron ayer su visita a Formentera en Sant Francesc, donde, tras la celebración de la eucaristía a las 12 horas, repartieron caramelos y regalos entre los niños. Aunque estaba previsto que el reparto se realizara en la carpa del Jardí de ses Eres, como lucía el sol, finalmente tuvo lugar en la plaza de la Constitució.