La borrasca Goretti llega a Ibiza con alerta por viento y fenómenos costeros

La borrasca Goretti afectará este viernes a Ibiza, con la activación de una alerta amarilla por viento y fenómenos costeros. A pesar de la presencia de la borrasca, el cielo permanecerá despejado, ofreciendo una jornada soleada.

Aemet ha emitido una alerta por vientos fuertes que comenzará a la medianoche del jueves y se extenderá hasta las 8.59 horas del viernes, con rachas que podrían alcanzar los 70 km/h. Las temperaturas estarán entre los 8ºC y los 16ºC, mientras que el cielo estará poco nuboso, al igual que el sábado, cuando se espera que la temperatura mínima sea de 9ºC y la máxima, de 15ºC.

Para el fin de semana, la alerta desaparecerá, aunque las temperaturas se mantendrán frescas, fluctuando entre 8 y 15 grados.