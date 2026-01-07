La borrasca Goretti llega a Ibiza con alerta por viento y fenómenos costeros
El fin de semana en Ibiza traerá temperaturas más frescas, oscilando entre 8 y 15 grados, después de que la borrasca Goretti abandone la isla
Ibiza
La borrasca Goretti afectará este viernes a Ibiza, con la activación de una alerta amarilla por viento y fenómenos costeros. A pesar de la presencia de la borrasca, el cielo permanecerá despejado, ofreciendo una jornada soleada.
Aemet ha emitido una alerta por vientos fuertes que comenzará a la medianoche del jueves y se extenderá hasta las 8.59 horas del viernes, con rachas que podrían alcanzar los 70 km/h. Las temperaturas estarán entre los 8ºC y los 16ºC, mientras que el cielo estará poco nuboso, al igual que el sábado, cuando se espera que la temperatura mínima sea de 9ºC y la máxima, de 15ºC.
Para el fin de semana, la alerta desaparecerá, aunque las temperaturas se mantendrán frescas, fluctuando entre 8 y 15 grados.
- Fallece un motorista de 22 años en un accidente de tráfico en la entrada de Ibiza
- Último adiós al joven motorista fallecido en Ibiza: el Pitiús Team Motoclub convoca un acompañamiento 'sin acelerones ni ruidos
- Todas las cabalgatas de Reyes en Ibiza: horario y recorrido municipio a municipio
- Resuelto el misterio de los Reyes Magos en Ibiza: ya hay fecha para la cabalgata
- Cambio de fecha en las cabalgatas de Reyes de Santa Eulària: sus Majestades de Oriente se retrasan
- Marwa Udari, primera bebé del año en Ibiza
- Fallece la condesa de Ribes, la mujer más elegante del mundo y gran amante de Ibiza
- La Guardia Civil investiga el accidente de un todoterreno en Ibiza: saltaron los 'airbargs' y el conductor abandonó el coche