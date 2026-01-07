Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Turismo en IbizaInsularidadDía de ReyesMovilidad en IbizaDía de Reyes
instagramlinkedin

La borrasca Goretti llega a Ibiza con alerta por viento y fenómenos costeros

El fin de semana en Ibiza traerá temperaturas más frescas, oscilando entre 8 y 15 grados, después de que la borrasca Goretti abandone la isla

Imagen de mujer protegiéndose del frío.

Imagen de mujer protegiéndose del frío. / María José López - Europa Press

Redacción Ibiza

Ibiza

La borrasca Goretti afectará este viernes a Ibiza, con la activación de una alerta amarilla por viento y fenómenos costeros. A pesar de la presencia de la borrasca, el cielo permanecerá despejado, ofreciendo una jornada soleada.

Aemet ha emitido una alerta por vientos fuertes que comenzará a la medianoche del jueves y se extenderá hasta las 8.59 horas del viernes, con rachas que podrían alcanzar los 70 km/h. Las temperaturas estarán entre los 8ºC y los 16ºC, mientras que el cielo estará poco nuboso, al igual que el sábado, cuando se espera que la temperatura mínima sea de 9ºC y la máxima, de 15ºC.

Noticias relacionadas y más

Para el fin de semana, la alerta desaparecerá, aunque las temperaturas se mantendrán frescas, fluctuando entre 8 y 15 grados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un motorista de 22 años en un accidente de tráfico en la entrada de Ibiza
  2. Último adiós al joven motorista fallecido en Ibiza: el Pitiús Team Motoclub convoca un acompañamiento 'sin acelerones ni ruidos
  3. Todas las cabalgatas de Reyes en Ibiza: horario y recorrido municipio a municipio
  4. Resuelto el misterio de los Reyes Magos en Ibiza: ya hay fecha para la cabalgata
  5. Cambio de fecha en las cabalgatas de Reyes de Santa Eulària: sus Majestades de Oriente se retrasan
  6. Marwa Udari, primera bebé del año en Ibiza
  7. Fallece la condesa de Ribes, la mujer más elegante del mundo y gran amante de Ibiza
  8. La Guardia Civil investiga el accidente de un todoterreno en Ibiza: saltaron los 'airbargs' y el conductor abandonó el coche

La borrasca Goretti llega a Ibiza con alerta por viento y fenómenos costeros

La borrasca Goretti llega a Ibiza con alerta por viento y fenómenos costeros

El PP de Ibiza niega que el Consell maquille los datos de la lucha contra el alquiler turístico ilegal

El PP de Ibiza niega que el Consell maquille los datos de la lucha contra el alquiler turístico ilegal

La patronal del taxi reclama al Govern que no conceda 6.500 licencias de VTC en Ibiza

La patronal del taxi reclama al Govern que no conceda 6.500 licencias de VTC en Ibiza

José Javier Marí, presidente de Comercio de Pimeef: "Los hábitos de los consumidores de Ibiza están cambiando mucho y todavía más con la IA"

José Javier Marí, presidente de Comercio de Pimeef: "Los hábitos de los consumidores de Ibiza están cambiando mucho y todavía más con la IA"

Ibiza acoge el próximo martes la presentación del nuevo poemario de Toni Roca, 'It Was a Very Good Year'

Ibiza acoge el próximo martes la presentación del nuevo poemario de Toni Roca, 'It Was a Very Good Year'

Ibiza se replantea el trazado de la pasarela peatonal de la playa de Talamanca tras su hundimiento

Dos hombres niegan ante la Audiencia haber pilotado una patera robada en Formentera y que quedó a la deriva en Cabrera

Dos hombres niegan ante la Audiencia haber pilotado una patera robada en Formentera y que quedó a la deriva en Cabrera

Rebajas en Ibiza: A la caza y captura del chollo

Rebajas en Ibiza: A la caza y captura del chollo
Tracking Pixel Contents