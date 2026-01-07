Música
B Jones, la dj afincada en Ibiza, reaparece desde el hospital: “Me siento mejor, estoy tranquila”
La artista española tiene un tumor en la médula
La dj B Jones, afincada en Ibiza desde hace años, ha compartido nuevas declaraciones desde el hospital para actualizar cómo se encuentra tras anunciar el pasado 3 de enero que padece “un tumor en la médula”.
En una historia publicada en Instagram, la artista cuyo nombre real es Beatriz Martínez, asegura que se encuentra algo mejor: “Me siento mejor hoy, he pasado unos días bastante mal, pero estoy bien, estoy tranquila”. En el mismo mensaje, explica a sus seguidores que le está costando responder a todos los mensajes que recibe: “No estoy contestando a mucha gente, yo pido perdón, pero me cuesta bastante”. Aun así, añade que intenta leerlos y agradece el apoyo: “Me dais un montón de energía… muchísimas gracias por todo el apoyo”.
B Jones también quiso hacer un guiño a la jornada de Reyes: “¿Qué os han traído los Reyes? Yo espero que a mí por aquí me traigan algo, estoy esperando”, comenta desde el centro hospitalario, antes de desear un buen día a sus seguidores. Además, la dj publicó un vídeo en el que aparece cortando el roscón de Reyes junto a su mánager, Vanessa, y su pareja, el dj británico Kryder, a quienes etiquetó como “Mis Reyes Magos”.
Al anunciar su diagnóstico días atrás, la artista cuenta que lleva tiempo atravesando una enfermedad y que luego de "dos meses" de incertidumbre, finalmente pudo confirmar que se trata de “un tumor en la médula”. En el mensaje, compartido junto a imágenes suyas en una cama de hospital, reconoce que está siendo un proceso “duro” de asimilar, aunque transmite confianza en su recuperación. También señala que “no tiene pinta de ser maligno” y que lo más complicado es “el sitio donde está”.
B Jones, que fue la primera artista española en subirse al escenario de Tomorrowland, afirma también que seguirá adelante con su carrera: “Voy a seguir haciendo música. Voy a seguir luchando. Voy a seguir persiguiendo mi sueño”, y pide a sus fans que bailen por ella “hasta que muy pronto volvamos a bailar juntos”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un motorista de 22 años en un accidente de tráfico en la entrada de Ibiza
- Último adiós al joven motorista fallecido en Ibiza: el Pitiús Team Motoclub convoca un acompañamiento 'sin acelerones ni ruidos
- Todas las cabalgatas de Reyes en Ibiza: horario y recorrido municipio a municipio
- Resuelto el misterio de los Reyes Magos en Ibiza: ya hay fecha para la cabalgata
- Cambio de fecha en las cabalgatas de Reyes de Santa Eulària: sus Majestades de Oriente se retrasan
- Marwa Udari, primera bebé del año en Ibiza
- Fallece la condesa de Ribes, la mujer más elegante del mundo y gran amante de Ibiza
- La Guardia Civil investiga el accidente de un todoterreno en Ibiza: saltaron los 'airbargs' y el conductor abandonó el coche